Süryani Kadim Mezarlığı ağaçlandırıldı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamlayarak alanı ağaçlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kentteki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Süryani Kadim Mezarlığında çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Mezarlığı temizleyen ekipler, alanı yeşillendirmek için 30 mavi servi, 14 çınar yapraklı dut ağacı dikti.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.