Bağlar Belediyespor, sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 20212022 sezonunun ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı.
Kendisi gibi zirve hesapları yapan 1984 Muşspor ile Diyarbakır Seyrantepe tesislerinde karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, ilk 45 dakikada kaydedilen karşılıklı gollerle sahadan 11'lik sonuçla ayrıldı. Sezonun ilk devresinde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen SarıMavili takımın golünü 30.dakikada Uğur Yontürk atarken, Muş temsilcisinin golü 8.dakikada Burhanettin Bayram'dan geldi.
Bu sonucun ardından 1984 Muşspor ise puanını 15'e yükseltti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.