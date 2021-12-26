Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk günkü heyecanla çalışarak 2022 yılında hizmet kalitesini ve başarı çıtasını çok daha yükseklere çekeceklerini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, toplantı dönüşü ev ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni emir ve talimatlar aldıkların belirten Beyoğlu, 33 ayda yaptıkları değişimi yeni proje ve hizmetlerle çok daha görünür hale getireceklerini ifade etti. Yunus Emre Mahallesi'nde 4 aileye misafir olan Beyoğlu, “2022 yılı için çok daha büyük hedefler belirledik. Bağlar’ın gelinen noktada gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinde örnek gösterilmesinden memnuniyet duyduk. Bu değişimde pay sahibi olan Bağlar halkı ve belediyenin tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Hizmet kalitesi artıkça halkın memnuniyeti de artıyor. Bununla birlikte bizim de motivasyonumuz artıyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözmeye çalışacağız” dedi.

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