Bölgenin genç CEO’su 2022 hedefini açıkladı: “730 kişilik istihdamı bin 400’e çıkartacağız”

İstanbul ve Diyarbakır’da pandemi süresince 730 kişiye istihdam sağlayan bölgenin en genç CEO’su Ömer Elaldı, kısa sürede dünyaya açılma hedeflerinin başarıyla sonuçlanacağını ve 2022 yılında istihdam hedeflerini bin 400 kişiye çıkartmak olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde dezavantajlı grupların ve gençlerin topluma kazandırılması noktasında özel çalışmalar yapan bölgenin en genç CEO’su Ömer Elaldı, pandemi süresince 730 kişiye istihdam sağladı. 2022 yılında dünyaya açılma yolunda ilk adımı atarak dünya markası haline geleceklerini kaydeden Elaldı, istihdam sayısını bin 400’e çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı. Elaldı, “Biz, her zaman dediğimiz gibi gençlerin yolunu açarak Türkiye’nin güçlü ve geleceğe güvenle adım atacakları neslin olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Biz, sadece istihdam oluşturmuyoruz, aynı ölçekte her türlü kötülükle ve ona uygun zemini hazırlayan bütün olumsuzluklarla da mücadele ediyoruz. Amacımız daha bilgili, geleceğinden emin, yarın kaygısı taşımayan kültürlü bir yeni nesil oluşturmaktır. Bizim gençlerimizi kötü niyetle kullanmak isteyenlere dur diyerek, adeta büyüklerimizin dediği gibi meslek bileziklerini kollarına takıp, geleceğe emin adımlar atacakları ortamlar hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz. Pandemi süresince pes etmeden istihdam alanımızı genişletmeye devam ettik ve 730 kişiye istihdam oluşturduk. 2022 yılı hedefimiz ise dünyaya açılma yolunda istihdam sayımızı 2 ile çarparak bin 400’e çıkartmayı hedefledik. Tabi bu süreçte en önemli destekçimiz gençlerimiz onlar bizim yanımızda olursa inşallah hep birlikte güçlü Türkiye yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

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