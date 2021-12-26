Diyarbekirspor genç futbolcularıyla kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren önemli mücadelede Diyarbekirspor, Sarıyer karşısında 10 geriye düşmesine rağmen sahadan 31 galip ayrıldı. Diyarbekirspor'un gollerini genç futbolcular Cihan Aydın, Emrullah Sayar ve Seyman Yağmur kaydetti.
Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısını kritik galibiyetle tamamladı. Kendisi gibi 3 puana ihtiyacı olan Sarıyer karşısında 15. dakikada Adem Koçak'ın kaydettiği golle 10 geriye düşen Diyarbekirspor'un geri dönüşünü genç futbolcular gerçekleştirdi. 34. dakikada Serhat Enes'in kafayla indirdiği topu Cihan Aydın ağlara yollayarak durumu 11’e getirerek ilk yarının skorunu ilan etti.
İkinci yarıda oyuna giyen oyuncular galibiyete doğrudan etki etti. 65. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Emrullah plase vuruş ile takımını 21 öne geçirdi. 90+4. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Seymen Yağmur şık bir gole imza atarak galibiyeti perçinlerken, Diyarbekirspor sahadan 31’lik skorla ayrıldı.
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