Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

HDP Gençlik Merkezi'nin, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın da katılımıyla Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen 3'üncü olağan kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi, kongre çıkışında gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-12-26 17:21:43



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