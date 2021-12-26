Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır’daki operasyon görüntülerini paylaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’da yürüttükleri operasyonun hava görüntülerini paylaştı.



Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyondan görüntüler” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.