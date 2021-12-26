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HDP’nin Diyarbakır programında terör örgütü propagandası: 16 gözaltı

İHA

HDP’nin Diyarbakır programında terör örgütü propagandası: 16 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin Diyarbakır programında terör örgütü propagandası nedeniyle 16 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin Diyarbakır programıyla ilgili yapılan açıklamada, “26 Aralık 2021 günü saat 10.00'da HDP'nin Diyarbakır Kaplan City Düğün Salonu isimli yerde gerçekleştirdikleri programda; katılımcılar tarafından terör örgütü propagandası yapıldığı ve suç ve suçlunun övüldüğünün tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerime yer verdi.

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