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Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi´nin (23) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-12-27 09:26:01



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