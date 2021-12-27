Diyarbakır’da 130 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Diyarbakır’da Jandarma ekipleri tarafından 130 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçe merkezine bandrolsüz kaçak makaron getirildiği tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ergani ilçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeye gönderilen şüpheli şahsa ait 13 koli içerisinde 130 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildiği, ele geçirilen bandrolsüz kaçak makaronlar muhafaza altına alınarak, tespit edilen 2 iki şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.

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