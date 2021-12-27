Diyarbakır´da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 130 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçe merkezine kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Kaçak makaronların bir iş yerine götürüldüğünü tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında 13 koli içerisinde 130 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçak makaronlar muhafaza altına alınırken, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-12-27 10:04:37



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