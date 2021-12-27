5 yıllık çocuk hasreti doktor tavsiyeli fitoterapi ile sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan Meryem ve Mehmet Şahin çifti, 5 yıllık çocuk hasretini doktor tavsiyesi ile fitoterapi ilaçlarıyla sona erdirdi.

Diyarbakır’da 5 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Meryem ve Mehmet Şahin çifti, çocuk hasretiyle birçok kliniğe başvurdu. Azoosperm rahatsızlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in fitoterapi ilaçları ile düzenli tedavi sonucunda müjdeli haberi aldı. İlk tüp bebek denemesinde gebelik müjdesi alan çift şimdilerde çocuk sahibi olmak için kolları sıvadıklarını ve evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydetti.

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