Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan sonra gelinlik giyip halay çekti Bartın’da yaşayan ağır kelebek hastası Semra Sevinç, vücudunda oluşan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçirdi Hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine yaşama tutunmayı seçen Sevinç, internet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi Aynı hastalığa sahip kişiler evden dışarı çıkamazken hayatını Erkan Sevinç ile birleştiren Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, evlenince giyemediği gelinliği burada giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti

İHA

Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan sonra gelinlik giyip halay çekti Bartın’da yaşayan ağır kelebek hastası Semra Sevinç, vücudunda oluşan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçirdi Hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine yaşama tutunmayı seçen Sevinç, internet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi Aynı hastalığa sahip kişiler evden dışarı çıkamazken hayatını Erkan Sevinç ile birleştiren Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, evlenince giyemediği gelinliği burada giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti

– Bartın’da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. İnternet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç ile dünyaevine giden Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, hastaneden çıkar çıkmaz gelinlik giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti.
Bartın’da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçti. Aynı hastalığa sahip diğer kişiler evden dışarı adımını atamazken Semra Sevinç, internetten tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi. Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra’ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı. 4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, birçok hastanede doğum riskini almadıkları için bebeğini boğaz ameliyatı için gittiği Kütahya Devlet Hastanesinde jinekoloğun katılımıyla sezaryen ile gerçekleştirdi. Yüzde 80’e yakın bulaşıcılığı olmasına rağmen sağlıklı bir çocuk dünyaya getiren Semra, daha sonra yaraları artınca ölümle burun buruna bir kez daha geldi. Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti. Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır’ın desteğiyle yerine getirdi. Gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

“Ölümü göze aldım, kaçarak evlendim”
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ölümü göze alarak evlendiğini kaydeden 29 yaşındaki Semra Sevinç, sağlıklı bir çocuk sahibi olduğunu da belirtti. Sevinç, 38 gündür evladından uzak kalarak tedavi olduğunu ve tedavi süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, eşinin de kendisine bebekler gibi bakarak yemeğini bile yaptığını vurguladı. Sevinç, “2017’de internet ortamında tanışarak arkadaş olduk. İlk görüşmemizde bana yüzük almıştı, ciddi olduğunu düşünerek ben de ciddi konuştum. Rahatsızlığımdan dolayı ailem izin vermez diye kaçma kararı aldım, 5 Ağustos 2017’de kaçarak evlendik. Eşimin maddi durumundan dolayı düğünümü yapamadım, aradan 5 yıl geçti 1 yaşında bir oğlum var, doğumdan sonra da rahatsızlığım arttı, ölümü göze alarak evlendim. Eşimle mutluyum, bana küçük bebekler gibi bakıyor ve pansumanlarımız yapıyor, yeri geldi yemeğimi bile önüme koyan bir insan. O dönem bana yardım etmesi için Gerçekler Dünyasından Şenay ablaya mesaj attım. O da Allah razı olsun Diyarbakır’a aldı beni, Dicle Üniversitesinde Derya hoca yaralarımı düzelttiler, buraya gelmeden önce baya bir kötüydüm ama şuan çok mutluyum. Şenay abla hayalimi gerçekleştirdi, 5 yıl öncesine geri döndüm, çok heyecanlıyım. Bu heyecan ve gelinlik gerçekten bambaşkaymış, bu heyecanı Şenay abla sayesinde tanıdım” dedi.

“Eşime ve bebeğime bakmak için işimi bıraktım”
Ailelerin evlenmelerine karşı geldikleri için kaçarak evlendiklerini aktaran Erkan Sevinç, eşinin tüm bakımlarını kendisinin yaptığını kaydetti. Sevinç, “Bir yaşında bir oğlum var, çok mutluyum eşime ve çocuğuma gözümün nuru gibi de bakıyorum. Aile tarafından yardım gelmeyince düğün yapamadım, çalışıyordum mesleğim aşçılıktı, çocuk doğduktan sonra aile desteği gelmeyince işi bırakmak zorunda kaldım, hem bebeğime hem de eşime bakıyorum. 5 Yılın acısını bugün çıkartıyoruz, eşime bu yüzden çok borçluyum, Şenay abladan Allah bin kere razı olsun, iyi ki gelmişiz buraya” diye konuştu.

“Bu tür olaya ilk defa şahit oluyoruz”
Sistemik lupus eritematozus disrofik hastasının yaralar ve tahrişlerinden dolayı evlilik durumları olmadığını vurgulayan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Semra’nın durumuna şaşırdığını ve bu tür olaylarla ilk defa karşılaştığını aktardı. Gelinlik giymediğini öğrenince kolları sıvayarak çiftin hayalini gerçekleştirmek için düğün merasimi yaptıklarını kaydetti. Çalışır, “Semra kardeşimiz Bartın’da yaşıyor, doğuştan kelebek hastası ve hastalık türü en ağır olanlardan. Normalde bu hastalarımızın evlilik durumları olmuyor, bu tür olaya ilk defa şahit oluyoruz. Semra ile ben 4 yıl önce tanıştım, kendisi bana sosyal medyadan ulaştı, evli olduğunu söyleyince şaşırdım. Eşim sağlıklı dedi, hoşuma gitti elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz dedim. Bir gebeliği vardı, doğum zamanı yaklaştı Bartın’da hastaneye gidiyor hastanede doğumunu yapamayız riskli bir durum diyor. Boğaz ameliyatı için Kütahya’ya göndermiştik, orada doğum sancıları başladı. Doğumuna Kütahya devlet hastanesi jinekolog İbrahim hocanın katılımıyla sezaryen ile sağlıklı bebeğimiz dünyaya geldi. Semra ile sohbet ederken gelinlik giymediğini söyledi. Her genç kızın bir hayalidir beyaz gelinlik giymek, bizde sayfamızda paylaştık, hikayesi Semra’ya yakın bir kardeşimiz ulaştı kendi gelinliğini göndermek istedi. Dünden beri Semra heyecandan ne yatabiliyor ne de durabiliyor. Sanki ilk gün evlenip gelinlik giyeceği heyecanı gördüm onda, bugün temsili bir evlilik gerçekleştireceğiz ve gelin damat merasimi ile tarihi Ongözlü Köprü’de davul zurna eşliğinde oynayacağız” şeklinde konuştu.
Çift daha sonra memleketi Bartın’a geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın, 5 ...
5 yıllık çocuk hasreti doktor tavsiyeli fitoterapi ile sona erdi
YEREL HABERLER 5 yıllık çocuk hasreti doktor tavsiyeli fitoterapi ...
Diyarbakır´da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi
Diyarbakır’da 130 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 130 bin adet kaçak makaron ele ...
Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan ...
Artuklu Sarayı'nda El-Cezeri'nin yaptığı düşünülen modern kalorifer sistemi bulundu
YEREL HABERLER Artuklu Sarayı'nda El-Cezeri'nin yaptığı düşünülen ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
HDP’nin Diyarbakır programında terör örgütü propagandası: 16 gözaltı
YEREL HABERLER HDP’nin Diyarbakır programında terör örgütü ...
Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır’daki operasyon görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır’daki operasyon ...
Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet
Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı
Diyarbekirspor genç futbolcularıyla kazandı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor genç futbolcularıyla kazandı
Diyarbakırspor gol yağdırdı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor gol yağdırdı
Bölgenin genç CEO’su 2022 hedefini açıkladı: “730 kişilik istihdamı bin 400’e çıkartacağız”
YEREL HABERLER Bölgenin genç CEO’su 2022 hedefini açıkladı: “730 ...
Susurluk davası hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın şüphelisi İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Susurluk davası hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın ...
Fatih Erbakan: Gündemimizde ittifak yok
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Gündemimizde ittifak yok
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır’da
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ...
Karbon peeling ile cilt lekelerinde tedavi
YEREL HABERLER Karbon peeling ile cilt lekelerinde tedavi
Evlat nöbetindeki anne Çağmar: “Çocuklarımızı o hainlerden kurtaracağız”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne Çağmar: “Çocuklarımızı o ...
Kadayıfçı Sıtkı Usta müşterilerinin çocukları için oyun parkuru açtı
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta müşterilerinin çocukları için ...
Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor
Bağlar Belediyesi’nden liseli voleybolculara tesis jesti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden liseli voleybolculara tesis ...
Hacıbaba Pastaneleri büyümeye devam ediyor 24’üncü şubesini açtı
YEREL HABERLER Hacıbaba Pastaneleri büyümeye devam ediyor 24’üncü ...
Diyarbakır’da bilardo şampiyonasına yoğun katılım
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bilardo şampiyonasına yoğun katılım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.