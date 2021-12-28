Diyarbakır’da 26 suç dosyası olan hükümlü yakalandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1’i kasten adam öldürme, 19’u hırsızlık olmak üzere 26 ayrı dosyası olan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, titiz çalışmalar sonucunda hakkında 1’i 'kasten adam öldürme' ve 19’u 'hırsızlık' suçlarından olmak üzere toplam 26 ayrı suç dosyası olan, 2017 yılından itibaren aranma kaydı ve 28 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. isimli şahsın, Silvan ilçesi Beypınar Mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu vurgulandı.

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