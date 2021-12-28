Diyarbakır'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında 1'i 'kasten adam öldürme', 19'u 'hırsızlık' suçlarından olmak üzere toplam 26 ayrı suç dosyası olan ve 2017'den itibaren aranma kaydı ile 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Beypınar Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında O.G. yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-12-28 11:35:41
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