Yenişehir Belediyesinden öğrenci evinde kalan üniversitelilere destek

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez hayata geçirilen 13 başlıktaki Sosyal Destek Projesi kapsamında öğrenci evinde kalan üniversite öğrencilerine yönelik aylık gıda desteği başvuruları başladı.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Projesi içerisinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik aylık gıda desteği başlattı. İkametgahı ilçede bulunan ve ilçede öğrenci evlerinde kalan öğrencilerinin aylık gıda desteği belediye tarafından karşılanacağı bildirildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, üniversite öğrencilerine gıda, lise öğrencilerine ulaşım, öğrencilere kırtasiye, sınavlara hazırlık kitabı, gıda, yeni doğan, giyim, sosyal market, öksüz ve yetimlere giysi, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere mobilya ve sosyal taksi hizmeti gibi 13 başlıktaki “Yanıbaşındayız Projesi'nden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularının alındığını söyledi.

Yenişehir ilçesinde sosyal hizmet alanında birbirinden farklı projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Beşikci, "Yanıbaşınızdayız Projemizle ilimizde ilk kez çok farklı bir sosyal hizmet modelini hayata geçirmiş bulunmaktayız. İlçemizde bulunan ilgili kurumlarımız ile üzerinde çalıştığımız Sosyal Hizmet Politikasıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği modelimizi uygulamaya başlatmış bulunmaktayız. İkametgahı Yenişehir ilçesinde olan ve öğrenci evinde yaşayan üniversite öğrencilerimize gıda desteği sunuyoruz. Bu konuda destek almak isteyenlerin ikametgah ve öğrenci kimlik belgeleri ile belediyeye kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ve Belediyemiz whatsapp hattı olan 0 532 778 96 54 numaralı telefon hattından başvurularını yapabilirler. Yapılacak başvurunun ardından üniversite öğrencilerimizin mezuniyet sürelerine kadar aylık gıda ihtiyacını karşılayacağız’’ dedi.

Aylık gıda desteğinden faydalanmak için Yenişehir Belediyesine başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci’ye ilçede hayata geçirmiş olduğu Yanıbaşındayız Projesi için teşekkür etti.

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