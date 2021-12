Omicron varyantı olan Türkiye’de vakalar artış göstermeye devam ediyor. Diyarbakır’da 1 Omicron varyantı görülürken, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Halis Yerlikaya, “Diyarbakır’da kötü durumdayız. Sadece Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz testlerin Omicron’u da tespit ettiğine dair veriler var” dedi.

Dünyada Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid 19 virüsünün Omicron varyantı, her geçen gün yayılmasında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Omicron'un olduğu illeri dün akşam saatlerinde yazılı açıklama ile bildirdi. Açıklamada, İstanbul’da 30, İzmir 6, Şırnak 1, Diyarbakır 1, Kütahya 2 ve Isparta’da 2 kişide tespit edildiği belirtildi. Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi, Memorial Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, aşılı olanların Omicrona karşı koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu kaydederken, Diyarbakır’ın aşı da çok kötü durumda olduğunu, iki doz aşısı en az olan son illerin başında geldiğini vurguladı.

Salgının yaşandığını ve ikinci yılın geride bırakıldığı belirten Yerlikaya, salgında çok büyük bedellerin ödendiğini hatırlattı. Salgına karşı en önemli aracın aşı olduğunu yineleyen Yerlikaya, “Aşı bu salgından kurtuluşumuz. Geçmiş süreçteki deneyimler, aşıların kullanıma girmesiyle beraber aşı olan yurttaşların bu salgına karşı kendilerini ne kadar korudukları, hastanelerde çalışanlar, yoğun bakımlarda hasta bakımı verenler olarak çok net gördük. Şu anda aşılanmış olan insanların çok önemli bir kısmı salgında çok önemli bir avantaj elde etmiş oluyor. Omicron endişe verici varyantlardan beşincisi. Delta ile kıyaslandığında 2 ile 4 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Omicron’un üzerindeki mutasyonların çok daha farklı olduklarını biliyoruz. Omicron’un klinik seyrinin farklılaştığını biliyoruz. Ama Omicron’un girdiği coğrafya da çok hızlı bir biçimde yayıldığını da biliyoruz. İngiltere’de Güney Afrika’da, Amerika’daki veriler bize şunu çok net gösteriyor. Çok kısa bir süre içerisinde baskın varyant haline geliyor. Amerika’da bir hafta içerisinde yüzde 10, daha sonra yüzde 25, daha sonra yüzde 75’lerin üzerine kadar çıktı” dedi.



“Aşılıysanız Omicron’a karşı koruyuculuğunuz daha yüksek”

Türkiye’de ilk başta Sağlık Bakanlığı tarafından 6 vaka olduğu söylendiğini dile getiren Yerlikaya, “En son Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, özellikle kalabalık olan illerde yüzde 10’nun üzerinde Omicron varyantının olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalar bize çok net şunu söylüyor. Eğer siz aşılıysanız Omicron’a karşı koruyuculuğunuz daha yüksek. Ama eğer aşısızsanız çok ciddi hasar bırakabiliyor. Bu aşılardan MRN dediğimiz yeni teknolojilerle üretilen aşıların etkili olduğu çok net ortaya koyuluyor. Hatırlatma dozlarını da mutlaka yapmamız gerekiyor. İki doz aşılı olmamız yetmiyor. Covid 19’a karşı antikor seviyesini daha da artırmamız, ya da koruyucu etkiyi sağlayabilmemiz için hatırlatma dozlarını da mutlaka yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Omicron’a özgü bir PCR testi yapmıyoruz”

Diyarbakır’da çok kötü durumda olduklarına dikkat çeken Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an Diyarbakır’daki tablo aslında Diyarbakır’a ve Diyarbakırlılara yakışmıyor. Çünkü iki doz aşısı en az olan son illerin başında geliyor. Şanlıurfa, Batman ve Siirt’ten sonra. Diyarbakır’da çok büyük bedel ödedik bu pandemiye. Her evden bir insanımızı yitirdiğimizi süreç yaşadık. Salgından kurtulmamızın en önemli aracı, kurtuluş yolumuz aşı. Aşının insanların mutlaka yaptırması gerekiyor. 1 doz aşısını yaptırmamış birçok yurttaşımız var. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarında aslında çok net olarak hangi illerde olduğu söylenmedi. Kalabalık illerde var denildi. Ama şu anda Diyarbakır’da yok diyemeyiz. Omicron’un testleriyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Sadece Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz testlerin Omicron’u da tespit ettiğine dair veriler var. Burada bu kadar Omicron var diyemiyoruz. Ama Omicron’un girdiği coğrafyada çok baskın varyant haline geldiğini göz önüne aldığımızda ve Türkiye’de görülmeye başladığını düşündüğümüz koşullar da, sonuçta önümüzdeki günlerde en fazla görülecek varyantın Omicron olduğunu söyleyebiliriz.”

