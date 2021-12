DİSKİ Diyarbakır’da 2022’de suya yüzde 16,5 indirime gitti

Diyarbakır Su ve Kanal İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Her Damlası Rahmet Sen Suya Dikkat Et Yüzde 16,5 İndirim Bizden” sloganıyla 16,5 indirim uygulayacakları müjdesini verdi.

Diyarbakır Su ve Kanal İdaresi (DİSKİ) Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatı ve Genel Müdürlüğün teklifiyle 1 Aralık 2021 tarihinde Diyarbakır’da indirimli su tarifesine geçme kararı aldı. İlgili Karar 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilirken DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, pek çok büyükşehir belediyesinin suya zam yaptığı bir dönemde indirim yaptıklarını ve yaptıkları indirimle birlikte Diyarbakır’ın büyükşehirler içinde en ucuz su kullanan iki şehirden biri olacağını söyledi. Tutşi, “Yeni tarifeyle, yalnızca indirim yapmıyoruz, aynı zamanda su tasarrufunu özendirmek istiyoruz. Abone sayımız yaklaşık 440 bin ve abone başına aylık 2 metreküp tasarruf sağlayarak, her ay 880 bin metreküp su tasarrufu yapmak istiyoruz. Bütün abonelerimize 15 metreküp su kullanımı için su fiyatlarında yüzde 16,5 oranında indirim uygulayacağız. Bu miktarı Türkiye’deki azami su kullanımlarını dikkate alarak belirledik. Diyarbakır’da abonelerimizin yaklaşık yüzde 80’i aylık 15 metreküpün altında su kullanmaktadır. Bu kullanım miktarını esas aldık” dedi.



“46 milyon lira indirim”

Aylık 15 metreküpün üzerinde su kullanan abonelerin de 15 metreküpe kadar olan kullanımlarında indirimden faydalanacaklarını belirten Tutşi, “15 metreküpün üzerindeki kullanımlarda indirim oranının düşürülecek. 20 metreküp üzerindeki kullanımlarda ise abonelerden kademeli olarak fark talep edilecek. Fazla kullanımlardaki fark bedeliyle amaçlarının aboneleri tasarrufa teşvik olacaktır. İndirimli tarife uygulamasıyla önemli hedeflerimizden biri, abonelerimizi içme suyunu tasarruflu kullanmaya teşviktir. Özellikle ortalama kullanımdan fazla su kullanan vatandaşlarımızın ortalama düzeyde su kullanmasını arzu ediyoruz. Maliyeti yüksek olan içme suyunu, tarlada, bahçede, araba yıkamada kullanan abonelerimizi bundan vazgeçirmek istiyoruz. Hedeflediğimiz tasarrufu gerçekleştirmemiz durumunda tasarruf edeceğimiz bedel 40 milyon lira. Sunduğumuz indirim ise 2021 verilerini esas alırsak 46 milyon liraya tekabül ediyor. Tarifeyle muradımız, indirim ve tasarrufun toplam bedeli olan 86 milyon liranın vatandaşımızın cebinde kalması” diye konuştu.



“21 büyük yatırım, 38 bin yapılandırma, 65 bin yeni abone”

DİSKİ’nin 2021 yılında başlattığı "21’de 21 Büyük Yatırım", "Yapılandırma ve Abone" kampanyaları ile ilgili verileri de basın mensuplarıyla paylaşan Tutşi, “DİSKİ’nin 21 Büyük Yatırım Projesi’nin 20’sine başladık bunların 12’sini tamamladık. Geriye kalan 9 projemizin 6’sını 2022’de, 2’sini 2023’te hizmete alacağız. 1 projemizin ise ihale hazırlıklarını yaptık, finansmanını tamamladık, yakın zamanda ihaleye çıkarak onu da en kısa sürede tamamlayacağız. "Su Gibi Çözüm" sloganıyla başlatmış olduğumuz borç yapılanması kampanyasından 38 bin 139 abone faydalanacak ve yeni abone yapma çalışmaları kapsamında 2020’de yapılan 30 bin yeni aboneye 2021 yılında 35 bin yeni abone ekledik” şeklinde konuştu.

‘Her Damlası Rahmet Sen Suya Dikkat Et yüzde 16,5 İndirim Bizden’ sloganıyla DİSKİ’nin uygulamaya başlayacağı indirimli tarifeyle birlikte, 2021 verilerine göre 46 milyon lira vatandaşın cebinde kalacak. Tarifeyle su tasarrufu da teşvik edilecek. Uygulamayla, 880 bin litre su tasarrufu hedefleniyor. 40 milyon liraya tekabül eden bu tasarruf da vatandaşın cebinde kalacak. Pek çok büyükşehirde su kanal idareleri zam yaparken DİSKİ’nin yaptığı indirimle Diyarbakır; en ucuz su kullanan iki büyükşehirden biri olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.