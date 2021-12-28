DİSKİ Diyarbakır’da 2022’de suya yüzde 16,5 indirime gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ Diyarbakır’da 2022’de suya yüzde 16,5 indirime gitti

İHA

DİSKİ Diyarbakır’da 2022’de suya yüzde 16,5 indirime gitti

Diyarbakır Su ve Kanal İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Her Damlası Rahmet Sen Suya Dikkat Et Yüzde 16,5 İndirim Bizden” sloganıyla 16,5 indirim uygulayacakları müjdesini verdi.
Diyarbakır Su ve Kanal İdaresi (DİSKİ) Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatı ve Genel Müdürlüğün teklifiyle 1 Aralık 2021 tarihinde Diyarbakır’da indirimli su tarifesine geçme kararı aldı. İlgili Karar 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilirken DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, pek çok büyükşehir belediyesinin suya zam yaptığı bir dönemde indirim yaptıklarını ve yaptıkları indirimle birlikte Diyarbakır’ın büyükşehirler içinde en ucuz su kullanan iki şehirden biri olacağını söyledi. Tutşi, “Yeni tarifeyle, yalnızca indirim yapmıyoruz, aynı zamanda su tasarrufunu özendirmek istiyoruz. Abone sayımız yaklaşık 440 bin ve abone başına aylık 2 metreküp tasarruf sağlayarak, her ay 880 bin metreküp su tasarrufu yapmak istiyoruz. Bütün abonelerimize 15 metreküp su kullanımı için su fiyatlarında yüzde 16,5 oranında indirim uygulayacağız. Bu miktarı Türkiye’deki azami su kullanımlarını dikkate alarak belirledik. Diyarbakır’da abonelerimizin yaklaşık yüzde 80’i aylık 15 metreküpün altında su kullanmaktadır. Bu kullanım miktarını esas aldık” dedi.

“46 milyon lira indirim”
Aylık 15 metreküpün üzerinde su kullanan abonelerin de 15 metreküpe kadar olan kullanımlarında indirimden faydalanacaklarını belirten Tutşi, “15 metreküpün üzerindeki kullanımlarda indirim oranının düşürülecek. 20 metreküp üzerindeki kullanımlarda ise abonelerden kademeli olarak fark talep edilecek. Fazla kullanımlardaki fark bedeliyle amaçlarının aboneleri tasarrufa teşvik olacaktır. İndirimli tarife uygulamasıyla önemli hedeflerimizden biri, abonelerimizi içme suyunu tasarruflu kullanmaya teşviktir. Özellikle ortalama kullanımdan fazla su kullanan vatandaşlarımızın ortalama düzeyde su kullanmasını arzu ediyoruz. Maliyeti yüksek olan içme suyunu, tarlada, bahçede, araba yıkamada kullanan abonelerimizi bundan vazgeçirmek istiyoruz. Hedeflediğimiz tasarrufu gerçekleştirmemiz durumunda tasarruf edeceğimiz bedel 40 milyon lira. Sunduğumuz indirim ise 2021 verilerini esas alırsak 46 milyon liraya tekabül ediyor. Tarifeyle muradımız, indirim ve tasarrufun toplam bedeli olan 86 milyon liranın vatandaşımızın cebinde kalması” diye konuştu.

“21 büyük yatırım, 38 bin yapılandırma, 65 bin yeni abone”
DİSKİ’nin 2021 yılında başlattığı "21’de 21 Büyük Yatırım", "Yapılandırma ve Abone" kampanyaları ile ilgili verileri de basın mensuplarıyla paylaşan Tutşi, “DİSKİ’nin 21 Büyük Yatırım Projesi’nin 20’sine başladık bunların 12’sini tamamladık. Geriye kalan 9 projemizin 6’sını 2022’de, 2’sini 2023’te hizmete alacağız. 1 projemizin ise ihale hazırlıklarını yaptık, finansmanını tamamladık, yakın zamanda ihaleye çıkarak onu da en kısa sürede tamamlayacağız. "Su Gibi Çözüm" sloganıyla başlatmış olduğumuz borç yapılanması kampanyasından 38 bin 139 abone faydalanacak ve yeni abone yapma çalışmaları kapsamında 2020’de yapılan 30 bin yeni aboneye 2021 yılında 35 bin yeni abone ekledik” şeklinde konuştu.
‘Her Damlası Rahmet Sen Suya Dikkat Et yüzde 16,5 İndirim Bizden’ sloganıyla DİSKİ’nin uygulamaya başlayacağı indirimli tarifeyle birlikte, 2021 verilerine göre 46 milyon lira vatandaşın cebinde kalacak. Tarifeyle su tasarrufu da teşvik edilecek. Uygulamayla, 880 bin litre su tasarrufu hedefleniyor. 40 milyon liraya tekabül eden bu tasarruf da vatandaşın cebinde kalacak. Pek çok büyükşehirde su kanal idareleri zam yaparken DİSKİ’nin yaptığı indirimle Diyarbakır; en ucuz su kullanan iki büyükşehirden biri olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, meraklıları da çoklu kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, meraklıları da çoklu ...
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim
Diyarbakır’da Omicron varyantı görüldü İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya: “Aşılıysanız Omicron’a karşı koruyuculuğunuz daha yüksek” “Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz” “MRN dediğimiz yeni teknolojilerle üretilen aşıların etkili olduğu çok net ortaya koyuluyor. Hatırlatma dozlarını da mutlaka yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Omicron varyantı görüldü İç ...
Silvan´da kadın polislerden Aslanspor Kadın Futbol Takımı'na ziyaret
YEREL HABERLER Silvan´da kadın polislerden Aslanspor Kadın Futbol ...
Yenişehir Belediyesinden öğrenci evinde kalan üniversitelilere destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden öğrenci evinde kalan ...
Diyarbakır'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı Sur ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi: “Terör örgütü PKK, Sur'un 6 mahallesinde yaklaşık 7 bin eve zarar verdi” “Kamulaştırma parası isteyen vatandaşlarımızdan yaklaşık 3 bin kişiye kamulaştırma paraları verildi” “Bugüne kadar sur içerisinde yapılan 506 konuttan 379’u kurayla hak sahiplerine teslim edildi, vatandaşlarımız bu evlerine yerleşmeye başladılar” “TOKİ'nin Çöl Güzeli mevkiinde yaptığı evlerden isteyen vatandaşlarımızdan 2 bin 205 tanesine evleri teslim edildi"
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı Sur ilçe ...
Kızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, tehdit nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor
YEREL HABERLER Kızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, ...
Diyarbakır’da 26 suç dosyası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 26 suç dosyası olan hükümlü yakalandı
Marangoz dükkanında tinerle sobayı yakmaya çalışan çocuk can verdi
YEREL HABERLER Marangoz dükkanında tinerle sobayı yakmaya çalışan ...
Kuyumcular fiyatı sabitleyerek altın için anlaşan ve fiyatı düşünce vazgeçen vatandaşlardan dertli
YEREL HABERLER Kuyumcular fiyatı sabitleyerek altın için anlaşan ve ...
AK Parti'ye Diyarbakır'da katılımlar sürüyor
YEREL HABERLER AK Parti'ye Diyarbakır'da katılımlar sürüyor
Isınmak için yaktıkları mangalı evin içine aldılar, canlarından oldular
YEREL HABERLER Isınmak için yaktıkları mangalı evin içine aldılar, ...
AK Parti İl Başkanı Aydın: "2’inci 20 yıllık iktidarımızı Diyarbakır’dan başlatacağız"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın: "2’inci 20 yıllık ...
Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi
Kömürden zehirlenen infaz koruma memuru ve arkadaşı öldü
YEREL HABERLER Kömürden zehirlenen infaz koruma memuru ve arkadaşı ...
DİSKİ, verimli arıtma için çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, verimli arıtma için çalışmalarına devam ediyor
Bağlar Belediyesi ilçeyi spor tesisleriyle ihya ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi ilçeyi spor tesisleriyle ihya ...
Evlat nöbetindeki aile sayısı 250 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 250 oldu
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişinde 858’inci günde aile sayısı 250 oldu HDP ve PKK’ya başkaldıran aile sayısı 250 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişinde 858’inci ...
Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan sonra gelinlik giyip halay çekti Bartın’da yaşayan ağır kelebek hastası Semra Sevinç, vücudunda oluşan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçirdi Hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine yaşama tutunmayı seçen Sevinç, internet üzerinden tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi Aynı hastalığa sahip kişiler evden dışarı çıkamazken hayatını Erkan Sevinç ile birleştiren Semra Sevinç’in bu evlilikten bir de çocuğu oldu Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Diyarbakır’da 40 gün yoğun bakımda kalan Sevinç, evlenince giyemediği gelinliği burada giyip tarihi On Gözlü Köprü üstünde halay çekti
YEREL HABERLER Ölümü göze alıp kaçarak evlendi, çocuğu olduktan ...
Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın, 5 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın, 5 ...
5 yıllık çocuk hasreti doktor tavsiyeli fitoterapi ile sona erdi
YEREL HABERLER 5 yıllık çocuk hasreti doktor tavsiyeli fitoterapi ...
Diyarbakır´da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 130 bin kaçak makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.