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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 251 oldu

DHA

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 251 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 848'inci günde de sürdü. Aile sayısı, 2014'te 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan oğlu Mehmet Akif (31) için gelen Adla Yıldırım ile 251 oldu.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 848 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.
HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aile sayısı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 2014 yılında 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Akif için gelen annesi Adla Yıldırım ile 251 oldu. Yıldırım, oğlunu bulmak için HDP binasına geldiğini belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Çok iyiydi ve beni çok seviyordu. İş için çıkıyorum, dedi ve bir daha da gelmedi. Çocuğumu kim götürdü, nasıl götürdü; bilmiyorum. Kanser oldum, hastalandım, çocuğumu istiyorum. Gel evine oğlum, ben seni istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-12-28 16:13:26

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