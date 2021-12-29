Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 17 ilçenin kırsal mahallelerine sondaj kuyularına ait tesislerde bulunan dalgıç pompa, elektrik panoları, klor cihazları ve kuyu kontrol sistemlerinin daha güvenli şekilde muhafazası için belirlenen mahallelere betonarme mono blok motopomp odaları monta çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Eğil ilçesi Kalkan ve Kırkkuyu Mahallelerine ağır vasıta araçlarla getirdikleri betonarme mono blok motopomp odalarını vinç yardımıyla dalgıç pompalarının bulunduğu alana monte etti. Montajın ardından elektrik panolarını, kuyu kontrol sistemleri ve klor cihazlarını da motopomp odalarına taşıdı. Gerçekleştirilen çalışmayla açıkta bulunan ve mahallelere su sağlayan cihazlar daha güvenli hale getirildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, ileriki süreçte ihtiyaç duyulan ünitelere betonarme mono blok motopomp odaları kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.