Diyarbakır’da otomobil yol kenarına uçtu: 2 yaralı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Çınar çıkışından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AV 5734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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