Diyarbakır’da yılbaşı öncesi 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koyuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla denetimlerini artırtı, 5 ton kırmızı ve beyaz et olmaz üzere toplam 6 ton gıda maddesine el koydu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşına sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmeleri için gıda mühendisleri ve zabıtalar eşliğinde denetim yaptı. Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde, işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri, mekanlardaki hijyen durumu titizlikle kontrol edilirken eksiği olan iş yerlerine uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı boyunca çalışmalarında 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koyarak imha edilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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