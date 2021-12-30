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Saadet zinciri ile 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu: İcra kaldırılsın, zararları gidereceğim

DHA

Saadet zinciri ile 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu: İcra kaldırılsın, zararları gidereceğim


Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 'Paranızı işleterek, size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim' diyerek saadet zinciri modeliyle esnaf, emniyet ve yargı mensubuyla birçok kamu çalışanının birikimlerini toplayıp 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, kuyumcu Zülküf Ortaç, "Arsamız var, icranın kaldırılması durumunda müteahhitle anlaşıp zararları gidereceğim" dedi.
Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayınca dolandırıldıklarını düşünen 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
350 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolduktan bir süre sonra gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, `Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı´ suçundan sanıkların, her mağdura karşı, ayrı ayrı, dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. HSK müfettişleri de 2 kez Diyarbakır'a gelip dosya üzerinde inceleme yaptı.
'ZARARLARI GİDERECEĞİM'
Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanıklardan Zülfikar Ortaç ile tutuksuz sanık Zülküf Ortaç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Serdar Adıgüzel ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Zülküf Ortaç, 8 aydır salıverildiği için, herkesin gelip kendisiyle görüşebileceğini, kendilerine ait bir arsalarının olduğunu, bu arsada icranın kaldırılması durumunda müteahhitle anlaşıp burayı değerlendirerek gerçek mağdurların zararlarını gidereceğini ifade etti. Tutuklu sanıklar Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel de suçlamaları redderek tahliyelerini talep etti.
TUTUKLANMASINI İSTEDİLER
Duruşmaya katılan müştekiler ve avukatları ise zararların karşılaması için serbest bırakılan Zülküf Ortaç'ın bu yönde bir girişimde bulunmadığını ifade ederek, yeniden tutuklanması talebinde bulundu. Mağdur avukatlarından Mahmut Eren, Zülküf Ortaç hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet suçundan görülmekte olan bir dosya olduğunu ve bu dosyanın incelenmek üzere mahkemeye getirtilmesini talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, avukat Mahmut Eren'in Zülküf Ortaç hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet suçundan görülmekte olduğunu söylediği dosyanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddederken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-12-30 10:50:15

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