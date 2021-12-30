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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden vatandaşın ayağına hizmet

İHA

Bağlar Belediyesinden vatandaşın ayağına hizmet

AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla belediye meclis üyelerinden oluşturulan heyet, kırsal ve merkez mahallelere çıkarma yaparak sorunları yerinde tespit etti, belediyenin ilgili birimleri pratik çözümlerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri yerine getirerek farkındalık oluşturdu.
Taziye evlerinin yenilenmesinden kırsaldaki öğrencilerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadet yerlerinin bakımına kadar birçok alanda hizmetler vatandaşa ulaştırıldı. İstişareye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Bizim göremediklerimizi vatandaşlarımız daha iyi görebilir. Neticede buralarda yaşayan kendileri. Bu yüzden halkımızla doğrudan temas kurmak için hem kendimiz ziyaret ediyoruz, hem de ekiplerimizi vatandaşlarımızın ayağına gönderiyoruz. Bağlar Belediyesi, 12 merkez mahalle ve 128 kırsal yerleşim yerinin sorunlarını yerinde tespit ederek zaman kaybı yaşanmadan hızlı karar alarak çözmek için önemli bir yöntem uyguladık. Yürütülen çalışmalarla 2021 yılı içerisinde kırsalda Çiçekliyurt, Bat Çanakçı ve Yemişalan mahallelerindeki taziye evlerinin bakım ve onarımı yapılarak malzeme desteği sağlandı. Merkez Yunus Emre Mahallesindeki taziye evinin yenilenmesine başlandı” dedi.

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