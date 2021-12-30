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Diyarbakır’da 112’ye 2 milyon 235 bin 676 asılsız çağrı Diyarbakır’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 83.43’ü asılsız Diyarbakır 112 Acil çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Hüseyin Hakan Karakaş: “Yıl içerisinde gereksiz çağrılarla ilgili 2 vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk, 11 vatandaş hakkında gereksiz meşguliyette bulunduğundan kaynaklı , 4 vatandaş hakkında da asılsız ihbarda bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık”

İHA

Diyarbakır’da 112’ye 2 milyon 235 bin 676 asılsız çağrı Diyarbakır’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 83.43’ü asılsız Diyarbakır 112 Acil çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Hüseyin Hakan Karakaş: “Yıl içerisinde gereksiz çağrılarla ilgili 2 vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk, 11 vatandaş hakkında gereksiz meşguliyette bulunduğundan kaynaklı , 4 vatandaş hakkında da asılsız ihbarda bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık”

Diyarbakır’da 17 ay önce hizmete giren yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezine 1 yılda gelen 2 milyon 678 bin 676 çağrıdan 2 milyon 235 bin 676 çağrı asılsız olarak kayda girdi. Diyarbakır 112 Acil çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, “Aileler, çocuklarına telefon verip çocukların oynamaları sırasında gelen çağrılar bizi çok meşgul ediyor. Bunun önüne geçilmesi için anne ve babanın en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.
İçişleri Bakanlığının, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinin' ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır’da 112 Acil Çağrı Merkezi tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının '112' acil çağrı numarası çatısı altında toplandığı tek numara sistemi ile yaklaşık 17 ay önce hizmete girdi. Kürtçe, Zazaca ve Arapça’nın yanında Almanca, İngilizce ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verilirken, çağrı ile birlikte konum da sisteme düşüyor.

12 ayda 2 milyon 678 bin 676 çağrı
1 Ocak 2021 ile 30 Aralık 2021 tarihi arasında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 1 yıl içerisinde 2 milyon 678 bin 676 çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 jandarma, 122 AFAD, 155 polis, 177 orman yangın ile Vefa Destek gibi acil çağrıları da karşılayan merkez gereksiz çağrılarla da baş etmeye çalışıyor. Yapılan 2 milyon 678 bin 676 çağrıdan sadece 443 bini gerçek çağrı olurken, 2 milyon 235 bin 676 çağrı asılsız olarak kayda girdi.

İhbarın yüzde 83, 43’ü asılsız
Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde 16 Temmuz 2020’de devreye alınan acil çağrı merkezinin acil çağrı olarak tüm kurumların aktif olarak bulunduğunu belirten Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, alınan çağrıların merkezden yönlendirilmekte olduğunu ifade etti. Karakaş, “Diğer kurumların alan personelleri tarafından hızlı bir şekilde hizmet sunulmaktadır ve burada toplamda 240 personel vatandaşlarımıza hizmet vermek vermektedir. 1 yıl içerisinde 2 milyon 678 bin 676 çağrı merkezimize düştü. Bu çağrılardan 443 bini vaka olarak gerçek çağrı şeklinde kayda geçti. Diğer geri kalan çağrılar ise gereksiz ve asılsız ihbar olarak kayda girdi. Toplamda Diyarbakır ilindeki vakaya ulaşılabilir açısında gereksiz çağrıların azalması bizim vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaşması için önemlidir. Çağrıların yönlendirici kurumlarına baktığımızda ise en çok çağrı sağlık ekiplerinin yönlendirmesi yüzde 60 civarında bir çağrı yönlendirilmiştir. Bunun ardından emniyet ekipleri, itfaiye, jandarma, orman ve AFAD şeklinde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Asılsız ihbarlara işlem yaptık”
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ve buranın tanıtımıyla ilgili vatandaşların ulaşılabilirliğini artırılması amacıyla birçok çalışma yaptıklarını hatırlatan Dr. Karakaş, “Bu bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bazı şeyler düzelecektir. Yine Vali Karaloğlu’nun talimatıyla 153’ün yenilenmesi ve çok güçlü bir şekilde aktive edilmesi söz konusu oldu. Vatandaşların, özellikle şehir ile ilgili ihtiyaçlarında 112 dışında 153’ü araması bizim çağrı sayımızı azaltacaktır. Vatandaşlar ihtiyaç duyduğu kurumu araması daha uygun olacaktır. Yıl içerisinde gereksiz çağrılarla ilgili ise yaptığımız çalışmalarda 2 vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk, 11 vatandaş hakkında gereksiz meşguliyette bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık ve 4 vatandaş hakkında da asılsız ihbarda bulunduğundan kaynaklı işlem yaptık. Vatandaşlarımız bunu hiçbir zaman unutmasınlar, acil çağrı merkezlerini aradıkları ve meşgul ettikleri zaman kendilerinin dışındaki insanlar her an ihtiyaç duyabilecekleri bir yeri meşgul ettikleri ve gereksiz yere onların ulaşmasını engellediklerini unutmasınlar. Aynı duruma kendileri de düşebilirler. Bir gün kendilerinin ihtiyacı olduğunda ve aradıklarında aynı sorunla karşılaşabilirler” diye konuştu.
Dr. Karakaş sözlerine şöyle devam etti:
“Özellikle aileler çocuklarına telefon verip aramaları, çocukların telefonla oynamaları sırasında bizi çok meşgul ediyor. Bunun önüne geçilmesi için anne ile babanın en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukların aradığında oyun olduğunu ve bilincinde olmadan araması sırasında ihtiyacı olan bir vatandaşımız buraya ulaşamıyor. Gerçekten vatandaşın ihtiyaç duyduğunda ulaşamaması bizleri, anne ile babaları da üzecek durumlardan birisidir. Amacımız burada 7 gün 24 saat vatandaşların acil yardıma ihtiyacı olduğunda onlara bu hizmeti hızlı bir şekilde sunabilmek. Bu konuda ailelerden tek isteğimiz ihtiyaçları olmadığında lütfen 112’i meşgul etmesinler ve 112’nin özellikle bu anlamda gerçek fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamasına yardımcı olsunlar.”

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