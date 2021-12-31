Evlat nöbetindeki baba: Kızım beni duyuyorsan teslim ol



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 851´inci günde de sürüyor. 2015 yılında henüz 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, "Kızım beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan, çekinmeden gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 851 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'BURADAN KESİNLİKLE AYRILMAYACAĞIZ'

Van´da 2015 Kasım ayında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer, kızının dağa kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tuttu. Kızına ve arkadaşlarına teslim olmaları çağrısında bulunan Biçer, şunları söyledi:

"Evlatlarımız dönene kadar buradan gitmeye niyetimiz yok. HDP, bu çocukların beynini yıkayıp nasıl dağa götürmüşse o çocukları dağdan getirinceye kadar biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Dağda bulunan bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Bizim ülkemiz güzel bir ülkedir, adaletli bir ülkedir. Kesinlikle bunların yalanlarına kanmayın. 'Giderseniz cezaevine atarlar sizi, işkence yaparlar' denirse kesinlikle öyle bir şey yok. Çadırımızın 33 evladı geldi. Gelir gelmez hepsi de ailelerinin yanına gittiler. Gülcan, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan, çekinmeden gel güvenlik güçlerine teslim ol kızım."FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2021-12-31 13:46:06



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