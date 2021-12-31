Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye filosunu güçlendirdi

Diyarbakır itfaiyesinde düzenlenen törende, itfaiye filosuna 6 yeni araç daha eklenerek araç sayısı 60'a yükseltildi.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, itfaiyenin 7 gün 24 saat esasıyla 365 gün göreve hazır ve nazır beklemek mecburiyetinde olan bir teşkilat olduğunu söyledi. İtfaiyenin ihtiyaç anından insanların yardımına koşan, can ve mal güvenliğini koruyan önemli bir kurum olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Sadece itfaiye ile ilgili değil, biz onları afetin her türünden yetiştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle genç itfaiyecilerimizi istiyoruz ki mutlaka bir konuda uzman olsun. Ya dağcı ya sualtı sporlarında uzman ya da arama kurtarmada gerçekten aranan insan olsun. Bu konuda, bu genç arkadaşlarımıza yeteneklerine, ilgilerine göre de ilave eğitimler veriyoruz. Yüksek binalarda herhangi bir yangın olduğunda ulaşabileceğimiz yükseklikteki merdivenleri, teknik donanımı olan, tarihi Sur ilçemizde büyük araçların giremediği daha dar araçlara ihtiyaç duyduğumuz itfaiye araçlarımızı da bugün filomuza dahil ettik. “Allah’a hamdolsun ülke olarak millet olarak afet karşısında herhangi bir sorun karşısında kenetlenmeyi bilen, yardımlaşmayı becerebilen bir milletiz. Bu bizim en önemli özelliklerimiz. Afeti yönetmede, afet sonrasında afet bölgelerinin hayatlarını normalleşmesi noktasında biz de Diyarbakır Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık” dedi.

İzmir Depremi, Antalya orman yangınları, Sinop, Kastamonu ve Artvin Arhavi sel felaketlerinde bölgelere anında yardıma gittiklerini hatırlatan Vali Karaloğlu, “İmkanlarımızı insanımızla paylaşmaktan keyif aldık. Bu aynı zamanda Diyarbakır halkının yüce gönüllüğünün gösterir. 2022 yılında da farklı projelerle Diyarbakır'da vatandaşımızın refahını yükseltmek, yaşamını kolaylaştırmak için bütün ekibimle kamuda, özel sektörde, belediyelerde Diyarbakır'ı daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir şehir yapmak üzere gecegündüz çalışacağımıza sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Rabbim, 2022 yılının şehrimizde kazanmış olduğumuz huzur ve güven ortamını devam etmemizi sağlasın” diye konuştu.

İtfaiyeciler, yeni araçları teslim alınırken “İtfaiyeci Duası” okudu ve yeni araçların hayırlı olması dileklerinde bulunarak, 2021 yılını itfaiyeci duasıyla kapattı. İtfaiye Daire Başkanlığı 3 yangın söndürme arazözü, 2 tane 32 metre merdivenli araç ve 1 dar alan arazözü olmak üzere 6 yeni araçla beraber filosundaki araç sayısını 60’a çıkardı. Yıl içerisinde 27 yangın söndürme aracının üst ekipman yenileme çalışması tamamlandı.

Kayapınar ilçesi itfaiye şubesinde düzenlenen araç tanıtım programına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Diyarbakır Valisi Münir Karakoğlu, Kayapınar ilçe Kaymakamı Ünal Koç, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı.

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