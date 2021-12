Cilt tedavisinde “ND-Yag lazer” ile gelen güzellik

Saç Ekim ve Estetik Uzmanı Ömer Uğur, epilasyonun yanı sıra damar ve leke tedavisinde kullanılan NDYag lazer hakkında bilgiler verdi.

NDYag lazerin yüksek kaliteli lazer ışını üreterek vücudun tüm bölgelerindeki damar ve leke tedavisinde kullanıldığını belirten Uğur, NDYag lazer sistemi sayesinde epidermik pigmente lezyonları yani yüzeysel cilt lekeleri, foto yaşlanma ile derin ve yüzeysel vasküler lezyonlar yani damarsal istenmeyen oluşumların tedavi edildiğini ifade etti. ND yağ lazer yanak, temporal bölge, burun boşluğu ve alın gibi bölgeler de dahil olmak üzere yüzdeki varis görünümlü ince damarların tedavisi için kullanılabilir ve bacak alanı üzerinde de etkili olduğunu aktaran Uğur, lazerlerin, belirli bir deri durumuna odaklandığında ısıyı oluşturarak ve hedeflenen hücreleri yok edecek bir yüksek enerjili dalga boyu yayarak çalıştığını söyledi. Uğur, “Nd yağ lazer tedavisinin yararı, yüksek yoğunluklu, kısa darbe aralıklarında iki dalga boyu üretmesidir. ND yağ lazer, etkili olduğu kadar çok yönlüdür. Küçük kırmızı damarların başarılı bir şekilde çıkarılması sadece bir ile üç seansa kadar başarılır ve yüz, temporal bölge, nazal dorsum ve alında olduğu kadar vücut için de yeterince naziktir. Lazerin ısısal enerjisi, kan gibi pigmenti, arzulanan etkinin, damar duvarlarının tahrip edildiği bir noktaya ısıtmasını sağlar. Böylece Nd yağ lazer ışığı, diğer dalga boylarından farklı olarak, tedavinin uzun vadeli etkinliğini sağlamak için önemli olan vasküler beslenme sistemini de hedef alır. Bu işlem, diğer sağlıklı damarlar tedavi alanına kan tedarik ettiği ve uygulama yapılmış pigmentlerin vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından uzaklaştırıldığı için oldukça güvenlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.