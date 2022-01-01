Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılda güvenlik görevlileriyle denetim yaptı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılda güvenlik noktalarında girecek olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Karaloğlu, ekiplerle beraber denetim yaparak, durdurulan sürücüler ve yolculara çikolata ikram etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'la birlikte karayolları güzergahında bulunan jandarma ve polis noktalarını ziyaret etti. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki jandarma ve polis noktasına gelen Vali Karaloğlu ve beraberindekiler polis ve jandarmaya çorba ikramında bulundu. Karaloğlu, güvenlik güçleriyle birlikte durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti; çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler görev başında bulunan itfaiye erlerini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-01-01 00:29:17



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