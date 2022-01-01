Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm yeni yıla sağlık emekçileriyle girdi

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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm yeni yıla görevi başında olan emekçileri ziyaret ederek girdi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm 2022 yılına nöbette giren sağlık emekçileriyle bir arada girdi. 2022 yılının insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ettiklerini kaydeden Aküzüm, sağlık ve sosyal hizmet işçileri başta olmak üzere tüm emekçilerin, yeni yıllarını kutladı.

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