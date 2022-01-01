DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Akdağ’dan hastalara moral

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ beraberinde hastane yöneticileri birlikte yeni yıl dolasıyla sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kliniklerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başhekim Prof. Dr. Akdağ çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Hediye alan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, Başhekim Prof. Dr. Akdağ, “2022 yılını hastanemizde sevdiklerinden uzakta karşılayan hastalarımıza bir nebze de olsa aile sıcaklığı yaşatmak istedik. Hepimizin gelecekle ilgili hayalleri ve planları var. Bunların gerçekleşmesindeki en önemli unsur sağlığımıza değer vermek ve onu korumaktır. 2022 yılında hastane olarak birinci hedefimiz özveri ile çalışarak hastalarımıza şifa dağıtmaya devam etmektir. İkinci hedefimiz ise hastanemizde hastalarımızın her türlü teşhis ve tedavilerini zorlanmadan yaptırabilecekleri işlevsel özelliğini sürdürmektir. Hem çalışanlarımızın hem vatandaşlarımızın memnuniyetini yeni yılda da artırırken yeniliklerle sorunlara çözümler bulmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, yeni yılın çalışanlarımıza, hastalarımıza ve tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi.

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