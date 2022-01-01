İçme suyunda indirimli dönem başladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün, 'Her Damlası Rahmet Sen Suya Dikkat Et Yüzde 16,5 İndirim Bizden' kampanyası 1 Ocak itibariyle başladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyunu vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. İçme suyunda tasarrufu teşvik edecek olan 15 metreküp kullanımda yüzde 16,5 indirimin sağlanacağı uygulama 1 Ocak 2022 itibariyle başladı. Yeni tarifeyle birlikte Diyarbakır’daki su aboneleri indirimli kampanyadan yararlanacak. 15 metreküp kullanımında yüzde 16,5 indirim hakkı kazanacak olan aboneler, 20 metreküp kullanımında ise 15 metreküp kullanım kısmı için daha az su parası ödeyecek. Diyarbakır’da abonelerin yaklaşık yüzde 80’nin aylık 15 metreküpün altında içme suyu kullandığı yeni tarifede, 20 metreküp üstü kullanımlarda ise abonelerden kademeli olarak fark talep edilecek. DİSKİ Genel Müdürlüğü, yeni uygulamayla birlikte aylık 880 bin metreküp içme suyu tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Yeni indirimli kampanyada hedeflenen rakamların yakalanmasıyla birlikte 2021 verileri esas alındığında sağlanacak tasarrufla yaklaşık 86 milyon TL Diyarbakırlıların cebinde kalacak.

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