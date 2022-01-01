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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ediyor

İHA

Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ediyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, 'Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor' mottosuyla kentte hayata geçirdikleri proje kapsamında yetim aileleri ziyaretlerini sürdürüyor.
Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa, Antalya’da ve son olarak da Diyarbakır’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Yetim Birimince kentte ortaklaşa yürütülen yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Bağlar ilçesinde 3 yetim çocuklu aileyi ziyaret eden Karaloğlu ailesi, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Karaloğlu ailesi, yetim ve öksüz çocukların her daim yanında olacaklarına vurgu yaptı.
Ardından Kayapınar ilçesinde yetim çocuklu aileye misafir olan Karaloğlu ailesi, burada annenin sorun ve taleplerini dinleyerek çeşitli hediyeler verdiği çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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