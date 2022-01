5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor

Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının etrafındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Daha önce 300 yapının yıkıldığı surlarda 5'inci etap çalışmaları kapsamında 100 yapının daha yıkımına başlandı.

Sur ilçesinde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik 100 yapının yıkımının 5´inci etap çalışmaları 'Tarihi surlarda diriliş başlıyor' sloganıyla başladı. 5 Ağustos 2021´de kamulaştırma çalışmasının başladığı tarihi surları önceki etap çalışmalarında toplamda 300 yapı yıkıldı. Kamulaştırma ve boşaltma çalışmasının ardından surlar gün yüzüne çıkacak.

`SURLAR YENİDEN DİRİLİYOR´

Vali Münir Karaloğlu, kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü alanda inceleme yaptı. Vali Karaloğlu'na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kamu kurumlarının müdürleri de eşlik etti. Yeni yılda yarım kalan yatırımların aksatılmadan bitirilmesi için çalışmaları devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "Her şeyden önce şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan bize, surlar konusunda talepte bulunan Diyarbakırlılara teşekkür ederim. Bu bölgede çalışıyoruz. Benusen Vadisi'nde çalışıyoruz. İnsanların oturdukları evlerde onlarla oturup, anlaşıp helalleşiyoruz. Bize yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar bu bölgede sorunla karşılaşmadık. Bizimle iş birliği yapan bölgede değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

`15 YILDIR YIKIM KARARI OLMASINA RAĞMEN EL SÜRÜLMEMİŞ´

Surların etrafındaki kaçak yapılar için 15 yıldır yıkım kararı olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Kimse el sürmemiş, Bölge sit alanı. Ama imarsız kamu alanlarına kaçak yapılar yapmışlar. Bu bölgenin kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. 5´inci etap çalışmalarında 100 kaçak yapı yıkılacak. Daha önce 300 yapının yıkımı gerçekleşmişti. Şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış sadece kötülükten ve o işlerden anlayan, fitne ve dedikodu yapan, bozgunculuk çıkaran bir güruh da var maalesef. Onlar da iftira, dedikodu ve yaptığımız her işle, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye devam ettiler. Ama bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez" diye konuştu.

Kamulaştırma ve kaçak yıkım çalışmalarının Çevre Şehirlik ve İklim Bakanlığı´nın desteği ile Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, iç turizmde Diyarbakır için önemli yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başlandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır ŞEyhmus ÇAKANSerdar SUNAR

