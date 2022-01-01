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Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen 5'inci etap yıkım çalışmalarına başlandı Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarına katılarak, Mimarlar Odası’na sert tepki gösterdi

İHA

Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen 5'inci etap yıkım çalışmalarına başlandı Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarına katılarak, Mimarlar Odası’na sert tepki gösterdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan Ben u Sen 5'inci etap çalışmalarını incelemesi sırasında Mimarlar Odası’na sert tepki gösterdi. Vali Karaloğlu, “Bugün şehri bu kaçak yapılardan temizlemek için gece gündüz çalışan insanlara iftira atmaya, karalama yapmaya utanmıyor musunuz?" dedi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan Ben u Sen 5'inci etap çalışmalarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Diyarbakır için çalışmaya, üretmeye devem edeceklerini belirterek, “Bugün 2022 yılının ilk günü. Yine aynı heyecanla yeni yıla giriyoruz. İnşallah 2021 yılında bıraktığımız yerden yine Diyarbakır için çalışmaya, üretmeye, Diyarbakır'ın yıldızını hep birlikte parlatmaya devam edeceğiz. Daha önce sizlerle beraber Ben u Sen Mahallemizde 4'üncü etap kamulaştırma çalışması yapmıştık ve 300 bağımsız evi burada beraber yıkmıştık. Şimdi 5'inci etaptayız. Bu Ben u Sen Mahallesinin tamamı koruma imar planında bölge sit alanıdır ve tamamı yeşil alan ile regülasyon alanıdır. Ama yıllar içerisinde burada vatandaşımız imarsız ve tapusu olmadan, kamu alanlarına konut yaparak yerleşmiş. 15 yıldır bu bölgede, bu evlerin yıkılmasıyla ilgili devletin kurumlarının kararları olmasına rağmen bugüne kadar el sürülmemiş. Bizim birinci, ikinci, üçüncü etapta surların bedenine yapışık evler vardı. Biz önce onları temizledik. Şimdi de surları restorasyonuyla ilgileniyoruz. Biz imkan buldukça biz kaynak oluşturdukça Diyarbakır'ı bu çarpık yapılardan Diyarbakır'ı bu kaçak yapılardan temizlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta sizlerle beraber Fiska'ya da biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Orada yıkım yaptık. Bugün buradayız. Haftaya Kayapınar ilçemizde yine sizlerle beraber yıkımımız olacak” dedi.

Mimarlar ve Mühendisler Odası’na sert tepki gösterdi
Yapılan çalışmaları birilerinin karalamaya çalıştığının altını çizen Vali Karaloğlu, “Biz bunları yaparken aşkla, şevkle, ihlasla Diyarbakır için üretmeye çalışırken birileri eski alışkanlıklarıyla yine ortaya çıktılar. İki gün önce bir pankart açtılar. Dediler ki: ‘Diyarbakır sahipsiz değil, Diyarbakır'da kaçak yapılaşma var ve suç duyurusunda bulunuyoruz.’ Diyen kim? Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği. Ya arkadaşlar, insana sormazlar mı? Bu kaçak yapılar yapılırken, bu şehir bu hale gelirken siz neredeydiniz? Hiç eleştirdiniz mi? Bugün şehri bu kaçak yapılardan temizlemek için gece gündüz çalışan insanlara iftira atmaya, karalama yapmaya utanmıyor musunuz? Bu kentin balkonu, bu kentin ciğeri Kırklar Dağı, ranta teslim edilirken, siz hiç açıklama yaptınız mı? Hiç o günkü belediye başkanını, meclis üyelerini, görevlileri eleştirdiniz mi? Hayır. Niye? Çünkü sizin ağa babalarınız öyle istiyordu. Bugün de bizi eleştirmemizi istedikleri için böyle yapıyorsunuz. Okuduğunuz bildiriyi bile sizin yazmadığınızı biliyorum. Elinize tutuşturdular. Talimat verdiler. Siz de topuk selamıyla o bildiriyi okudunuz. Siz de inanmıyorsunuz söylediklerinizi. Onu da biliyorum. Biliyorsunuz ki şu anda Diyarbakır'da valisiyle, milletvekiliyle, ilçe belediye başkanlarıyla ihlasla, samimiyetle çalışan bir ekip var. Bunu siz de görüyorsunuz. Ama ne yazık ki iradeniz yok. İradenizi başkasına teslim etmişsiniz. Elinize tutuşturulan bildiriyi okuyorsunuz. Bu şehrin sahibi var. Bu şehrin sahibi burada, valisiyle, milletvekiliyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, vatandaşıyla bu şehrin sahibi burada. Bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. Boşuna konuşmayın. Şimdi şehrimize sahip çıkmak istiyorsanız size bir görev veriyorum. Bakın Kırklar Dağı'nı ranta teslim edenlerin hatası yüzünden bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur Belediyesi 100 milyon TL tazminata mahkum edildi. Eğer bu şehre sahip çıkmak istiyorsanız, çıkın şunu söyleyin, ‘Buna sebep olan Büyükşehir Belediye Başkanı, Sur Belediye Başkanı, Büyükşehir Meclis Üyesi, Sur Meclis Üyesi bu tazminatı cebinizden ödemeniz lazım’ deyin biz de sizin bu şehre, bu şehrin kaynaklarına, bu milletin kaynaklarına sahip çıktığınıza inanalım. Yoksa kara propagandayla yıkıcı, yok edici fikirlerinizle bu şehri tekrar karanlık günlerine çevirmek istiyorsanız kusura bakmayın, bu millet size fırsat vermeyecek. Bu millet son beş yıldır yakalamış olduğu bu huzur ortamını devam ettirmekte kararlı. Size de bu fırsatı vermeyeceğiz. Lütfen kendinize gelin. Gelin şurada yapılan çalışmaları görün, korkmayın. Hakkı da teslim edin” diye konuştu.

“Diyarbakır için üretmeye devam edeceğiz”
Konuşmasının sonunda Diyarbakır halkına çağrıda bulunan Vali Karaloğlu, “İnşallah 2022 yılında da Diyarbakır için koşturmaya, Diyarbakır için üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşımıza çağrımız şudur. Değerli Diyarbakırlılar, bizimle hep beraber hayal edin. Sizinle beraber biz Diyarbakır'ı inşa etmeye, sizinle beraber Diyarbakır'ı güzelleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Vali Karaloğlu’na AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Erona ile Ebubekir Bal, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MYK üyesi Alattin Parlak ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti.
Yapılan açıklamanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler bölgeden ayrılırken, yıkım çalışmaları ise devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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