Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 853'üncü günde de sürdü. 2015 yılında üniversite öğrencisi kızı Fadime'nin kaçırıldığını belirten Hatice Levent "Kaçın gelin, bu anaların ve babaların gözyaşları bitsin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 853 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'ÇOCUKLARIMIZIN YERİ MAĞARALAR DEĞİL'

Kızının 18 yaşındayken Bitlis'te kaçırıldığını belirterek 22 Eylül 2019 yılında oturma eylemine katılan Hatice Levent, şunları söyledi:

"Evlatlarımızı bıraksınlar. Üstümüzden ellerinizi çekin. Bu yavrularımızdan ne istediniz? Yavrularımızı mağaralarda çürütüyorsunuz. Çocuklarımızın yeri mağaralar değil, bizim yanımızdır. Fadime'm beni duyuyorsan, kaç gel yavrum, arkadaşlarınla el ele tutuşun, hepiniz gelin. Sizleri çok özledik. Bütün analar, babalar olarak sizin yolunuzu gözlüyoruz. Bu yeni yılımız inşallah mutluluk, huzur ve sağlık verir. Canım bedenden çıkıncaya kadar senin peşini bırakmayacağım. Yıllardır senin peşindeyim. Seni almadan da buradan kalkmayacağım. Devletimiz de arkamızda, size bir ceza vermeyecek, size hiçbir şey yapmayacak, dönün gelin. Bu anaların ve babaların gözyaşları bitsin."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2022-01-02 13:59:36



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