Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

İHA

Acılı aileler 2022 yılının ilk günlerinde de evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 854'üncü gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 854'üncü gününde de sürüyor. Bitlis'te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç'ın (23) babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemini sürdürüyor.
Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını söyledi. Kılıç, “Oğlum neredeysen gel, onlara inanma hepinizi kandırıyorlar. Bütün çocukları HDP satmış. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutup yaşatıyorlar. Onlar şeytana tapıyorlar, gelip ailenize ve devletimize teslim olun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 2021 hizmetlerle geçti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2021 hizmetlerle geçti
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların ...
Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların ...
DİSKİ’den içme suyuna yeni şebeke hattı
YEREL HABERLER DİSKİ’den içme suyuna yeni şebeke hattı
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi İşitme engelli derneğine gitti iki yıl gönüllü tercümanlık yaptı, dernekte tanıştığı üyeyle evlendi İşitme engelli tercümanı Tuba Ersöz: “Tercümanlık sırasında eşimle tanıştım. Hem işaret dilini çok daha güzel bir şekilde öğrendim. Onların dünyasını öğrendim, onların dünyasına girdim” “Ev içinde iletişimimiz genel olarak işaret diliyle, 6 yaşındaki kızım babasının durumunu bildiği için işaret dilinde bir şeyleri istiyor” “Dernek başkanımız dahil buradaki herkes işitme engelli. Herkes işaret diliyle birbirleriyle iletişim kuruyor” “Bizim yetişemediğimiz birçok alan var. Hastanede yanlış tedavi görebiliyorlar. Adliye de yanlış işlem uygulanabiliyorlar. Maalesef bu yönden çok mağdurlar”
YEREL HABERLER Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte ...
Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen 5'inci etap yıkım çalışmalarına başlandı Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarına katılarak, Mimarlar Odası’na sert tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen ...
5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak ...
5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak ...
PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ediyor
YEREL HABERLER Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ...
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşmak için 2022 yılının ilk gününe buruk girdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşmak için ...
Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev ...
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
YEREL HABERLER Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el ...
İçme suyunda indirimli dönem başladı
YEREL HABERLER İçme suyunda indirimli dönem başladı
DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Akdağ’dan hastalara moral
YEREL HABERLER DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Akdağ’dan hastalara ...
Diyarbakır’da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yeni trafik ceza tarifesi alkollü ...
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm yeni yıla sağlık emekçileriyle girdi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet ...
Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed Geylani'
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed ...
Diyarbakır’da 2022 yılının ilk bebeği 'Muhammed Geylani' oldu Anne ve bebeği ziyaret eden Vali Yardımcısı Coşkun çeyrek altın hediye etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2022 yılının ilk bebeği 'Muhammed ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılda güvenlik görevlileriyle denetim yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılda güvenlik ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti Güvenlik güçlerine çorba ikramında bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşlara da çikolata ikram etti
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.