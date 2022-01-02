Başkan Beyoğlu gece ev, gündüz esnaf ziyaretinde

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun geleneksel hale getirdiği halk buluşmaları 2021 yılında da devam etti.

2021 yılı için değerlendirmelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğindeki başarıları nedeniyle rol model bir belediye haline geldiklerini söyledi. Bağlar halkının yeni yılını tebrik ederek ilk günkü heyecanla halkın yaşamına dokunan projeleri hayata geçirecekleri mesajını veren Beyoğlu, ”Millete ait olan kaynakları milletin hizmetine dönüştüren, projelerini kendi imkanlarıyla hayata geçirerek kendi kendine yeten bir belediye yönetimini hakim kıldık. Bağlar için çok daha güzel bir döneme giriyoruz” dedi.

Göreve geldiklerinde uzun yıllar ihmal edilmiş bir ilçe gerçeğiyle karşılaştıklarını belirten Beyoğlu, büyük bir disiplin içerisinde çalışarak üç yıl içerisinde hayal edilemeyen bir noktaya geldiklerini söyledi. Farklı sorunların bulunduğu bir ilçede görev yaptıklarını anlatan Beyoğlu, “Diyarbakır’ın en büyük ilçesi ve aynı zamanda bölgenin, hatta Türkiye’nin en sorunlu ilçelerinden biriydik. Mahalle ziyaretlerine gitmeye başladığımızda insanlar şaşırıyordu. 'Belediye başkanı ayağımıza gelir mi' diyorlardı. Vatandaşın yerelde en rahat ulaşması gereken kişi belediye başkanı olmalıdır. Belediye başkanı halkın hizmetkarı olmak ve vatandaşın kendi ayağına getirmek yerine kendisi vatandaşın ayağına gitmek zorundadır. İşte biz bunu gerçekleştirdiğimiz için halkımızla aramızda gönül bağı oluştu. Necip bir milletimiz var. Siz değer verirseniz daha fazla değer görerek karşılanırsınız. Hamd olsun bu anlamda tüm tabuları yıktık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete olan hizmet sevdasından esinlenerek büyük bir heyecanla hizmet ürettiklerini ifade eden Beyoğlu, 2022 yılı için oldukça iddialı olduklarını kaydetti.



“Bağlar için daha büyük hayallerimiz var”

Beyoğlu, ”Hayalimiz olan kentsel dönüşüm devam ediyor. Organik tarım projesini hayata geçirdik. Karacadağ’daki arazileri temizleyerek tarıma açtık. Kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. 35 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden spor kompleksimiz tamamlanmak üzere. Bölgenin en büyük millet bahçesine inşallah Mart ayında kavuşacağız. Bağ evi projemiz tamamlandı gibi, bu yıl halkımızın hizmetine ulaştıracağız. Gece gündüz halkın arasındayız, ayrım yapmadan herkesin sorununu çözerek vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinde başarıları nedeniyle rol model haline gelen bir belediye olmak bizi mutlu ettiği gibi daha büyük hizmetler için de motivasyonumuzu artırıyor” ifadelerini kullandı.

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