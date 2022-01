DTSO Başkanı Kaya, “Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalıdır”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden olan inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışlarının kamuya iş yapan yüklenicilerde sıkıntılara yol açtığını söyledi.

DTSO Başkanı Kaya, inşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmaların, kamuya iş yapan yüklenici firmaları zor duruma soktuğunu söyledi. Kaya, “Yüklenici firmalar ihale aldıkları gün ile bugünkü piyasa fiyatlarını arasındaki makasın her geçen gün artmasından kaynaklı olarak malzeme temininde sıkıntılar yaşamakta, borçlanma yoluna giderek işlerini bitirmenin telaşına düşmüşlerdir" dedi.



“Reel ihtiyacı karşılayacak fiyat farkı ve tasfiye hakkı kararnamesi bir an önce çıkmalı”

Kamuya iş yapan yüklenicilerin fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşılaştıklarını ifade eden Kaya, “Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalıdır. Kararnamede inşaat malzemelerine gelen zam oranının hesaplanarak uygulanmasına yer verilmelidir. Kamuya iş yapan yüklenicilerin ihaleye imza attıkları tarihteki malzeme fiyatlarıyla güncel fiyatlar arasındaki ön görülmeyen farkın ‘İlave Fiyat Kararnamesi’ telafisi sağlanmalıdır. İhalesi alınmış henüz başlamayan projelerin de tasfiye hakkı verilmelidir. Ayrıca kamuya iş yapan yüklenicilerin sözleşmelerinde fiyat farkı ile ilgili madde olup olmadığına bakılmaksızın tamamına reel fiyat farkı düzenlenmesi getirilmelidir” diye konuştu.

