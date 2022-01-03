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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MikroTese ile çocuk sahibi olan çift, ikinci çocuk için tedaviye başladı

İHA

MikroTese ile çocuk sahibi olan çift, ikinci çocuk için tedaviye başladı

Diyarbakır’da, 10 yıl sonra mikroTese, Azoosperm, fitoterapi ve Akupunktur tedavileri sonucu çocuk sahibi olan çift, ikinci çocuk için tedavilere başladı.
Silvan ilçesinde yaşayan 14 yıllık evli ZehraHamza Varlık çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olma niyetleri olumsuzlukla sonuçlandı. Varlık çifti, evliliklerinden 10 yıl sonra Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Varlık çifti, Prof. Dr. Çoksüer yanında aldıkları mikroTese, Azoosperm, fitoterapi ve Akupunktur tedavileri sonucu evlat sahibi oldu. Çift, 4 yaşındaki kızlarından sonra ikinci çocuk için tedaviye başladı.
Hastaya daha önce de uygulama yapıldığını ve hiç hücre bulunamadığını belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, o süreçte tüp bebek uygulamasının da iptal olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta birçok merkezde tedavi almaya çalışmış fakat sperm bulunamadığı için tüp bebek uygulaması yapılamamış. Biz de, hasta kliniğimize geldiğinde ilk önce sperm detoks tedavisi yaptık. Özellikle spermin daha iyi gelişim sağlayabilmesi için. Destoks tedavisinden sonra biz tüp bebek yapmaya karar verdik. Çünkü hastaya baktığımızda hastanın hiç spermi yoktu. Tüp bebek yaptıktan sonra yumurtaları aldığımız esnadan sonra mikro TESE uygulaması yaptık. Mikro TESE'de öncü hücreleri aldıktan sonra Rosi uygulaması yöntemi uyguladık. Bu tedavinin yanı sıra Azoosperm, fitoterapi ve Akupunktur tedavilerini de uyguladık. Uyguladığımız tedaviler sonucu çiftimiz çocuk sahibi oldu. Şimdi de ikinci çocuk için tedavilere başladık” dedi.
İkinci çocuk için tedaviye başlayan Zehra Varlık, Meryem adında 4 yaşında kızlarının olduğunu ve ikinci çocuk için tedaviye başladıklarını kaydetti. Varlık, inşallah başarılı tedaviler sonucu ikinci çocuğumuzu da kucağımıza alırız diye konuştu.

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