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Firari hükümlü, market kasasından para çalınca yakalandı

DHA

Firari hükümlü, market kasasından para çalınca yakalandı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.Ç., akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından 5 bin 500 TL çalınca jandarma tarafından yakalandı. D.Ç.´nin para çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi´nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen D.Ç., boşluktan yararlanarak marketin kasasından 5 bin 500 TL'yi çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı sonucu jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını izledi. Ekipler, daha sonra yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.Ç.´nin yapılan kimlik sorgusunda ´hırsızlık' ve 'mala zarar verme' dahil 28 suç dosyasından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından D.Ç.´nin 2017 yılından beri firari olduğu saptandı.
Market kasasından para çalan D.Ç.´nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-01-03 15:26:41

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