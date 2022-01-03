Firari hükümlü, market kasasından para çalınca yakalandı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.Ç., akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından 5 bin 500 TL çalınca jandarma tarafından yakalandı. D.Ç.´nin para çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi´nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen D.Ç., boşluktan yararlanarak marketin kasasından 5 bin 500 TL'yi çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı sonucu jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını izledi. Ekipler, daha sonra yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.Ç.´nin yapılan kimlik sorgusunda ´hırsızlık' ve 'mala zarar verme' dahil 28 suç dosyasından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından D.Ç.´nin 2017 yılından beri firari olduğu saptandı.
Market kasasından para çalan D.Ç.´nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-01-03 15:26:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.