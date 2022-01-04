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Gebelik sürecinde Covid-19'a yakalanan Nuray Öğretmen ve bebeği ölümden döndü Korona virüse yakalanan öğretmen, herkese aşı çağrısında bulundu Nuray Çolak: “Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum” “Gebeler benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar” Doç. Dr. Hakan Akelma: “Hastamız 25 günlük bir dönemde Covid-19 yoğun bakımda entübe olarak izolasyon süresini geçirdi”

İHA

Gebelik sürecinde Covid-19'a yakalanan Nuray Öğretmen ve bebeği ölümden döndü Korona virüse yakalanan öğretmen, herkese aşı çağrısında bulundu Nuray Çolak: “Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum” “Gebeler benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar” Doç. Dr. Hakan Akelma: “Hastamız 25 günlük bir dönemde Covid-19 yoğun bakımda entübe olarak izolasyon süresini geçirdi”

Diyarbakır’da, gebelik süreci öncesi ve sonrası aşı olmadığı için gebeliğin 31’inci haftasında korona virüse yakalanan Nuray Çolak, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaklaşık 25 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Doktorların yoğun cabası sonrası hayata yeniden gözlerini açan Çolak, şimdi bebeğinin yanına, eve gitmek için gün sayıyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Nuray Çolak (31), gebe kalınca izne ayrıldı. İzni sırasında evde kendini izole eden anne Çolak, aşı olması yönündeki tavsiyelere uymayarak aşı olmayınca gebeliğinin 31’inci haftasında korona virüse yakalandı.
Korona virüsün delta varyantına yakalanan anne Çolak, hastanede tedavi süreci sırasında bebeği sezaryen ile alınırken, kendisi ise 25 gün boyunca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların çabaları sonrası 25 günün sonunda entübe olduğu yoğun bakım ünitesinden normal kliniğe alınan Çolak, doktorlara çabaları için teşekkür etti.

“Aşı olsunlar, çünkü gebeler çok ağır atlatıyor”
Gebelik sürecinin bitmesini beklerken 31'inci haftada korona virüse yakalandığını belirten Nuray Çolak, "Hastalık sürecinin pek fazla hatırlamıyorum. Başta soğuk algınlığı sandım. Ağzım kuruyordu. Nefes alamıyordum. Daha sonra beni hastaneye getirdiler. Ondan sonra tedavi süreci başladı. Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum. Bebeğime kavuştuğum an çok güzeldi. Kalp ritmimi dinlesin, beni tanısın diye başını kalbime koydum. Çok güzeldi. Bebeğime Asel Liya ismini verdik. İlk bebeğim. Aşı kararını doktorlar bana bırakmıştı. Ben de o zaman annelik içgüdüsüyle hareket ettim ve aşı olmadım. Gebeler benim gibi düşünmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar. Çünkü gebeler çok ağır atlatıyor. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz. Hepsini aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

“Bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldık”
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, Çolak'ın bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldıklarını aktararak, "Hastamız solunum yetmezliğinden dolayı Kadın Doğum Hastanemize başvurdu. Hastanın bebeği solunum sıkıntısından dolayı sezaryenle alındı. Hastamız o gece entübe oldu. Daha sonraki dönemde hastamız 25 günlük bir dönemde Covid19 yoğun bakımda izolasyon süresini geçirdi entübe olarak. İzolasyon süresinden sonra onu genel yoğun bakıma aldık. Orada da en az 89 gün takip ettik. Hastanın solunumsal olarak parametreleri iyiye gittikten sonra hastayı 35'inci gününde ekstübe ettik. Onu rehabilite edip, evdeki oksijen sisteminin hazırlanmasıyla taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bebeği sağ salim almamız ve anneyi de gece erken entübe etmemiz olumlu sonuçlandı. Evinde artık bebeğiyle artık baş başa zaman geçirebilecek” diye konuştu.

“Gebeler aşı olsun, şu an omicrona oranla delta çok”
Doç. Dr. Akelma, “Şu an omicrona oranla delta çok. O yüzden gebeler için risk hiçbir zaman değişmiyor. Gebelerin mutlaka ve mutlaka aşılanması lazım. Bebeğe hiçbir zararı olmadığını düşünüyoruz. Geçen 2 yıllık süreçte de henüz gebelikle ilgili aşılanan kişilerde olumsuz bir durum almadık. Delta varyantı gebelerde ağır seyrediyor. Bu yüzden gebelerin hiçbir şekilde aşılarını ihmal etmemesi lazım. Nuray bize yeni yılın bir hediyesiydi" şeklinde konuştu.
Nuray Çolak’ın Babası Abdulkadir Tekir ise kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu, bununla ilgili olarak emeği geçen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

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