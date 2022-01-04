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28 suç kaydı bulunan şüpheliyi JASAT yakaladı

DHA

28 suç kaydı bulunan şüpheliyi JASAT yakaladı


Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 28 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. 
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında 3'ü dolandırıcılık, 10'u resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 28 ayrı suçtan kayıtlı ve 2017 yılından beri araması bulunan R.B.'nin saklandığı yer tespit edildi. Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda R.B. yakalanarak, gözaltına alındı.
R.B.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-01-04 11:01:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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