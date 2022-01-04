Bağlar'ın vizyon projesi estetik görünümü ile büyülüyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi vizyon projesi olarak gördüğü Bağ Evi, estetik görüntüsüyle hizmete gireceği günü bekliyor.

Diyarbakır'ın 36 İl’den büyük Bağlar İlçesi denilince akla ilçenin adını aldığı tarihi Bağ Köşkü ve üzüm bağları geliyor. İlçeye adını veren üzüm bağlarından esinlenerek inşa edilen proje, 10 üzüm çeşidinden oluşan 800 adet üzüm bağından Bağ Köşkü ve sosyal donatılara kadar birçok özelliğiyle şimdiden vatandaşları cezbediyor.

Ünlü Seyyah Evliya Çelebi'nin veciz sözlerle önemine atıfta bulunduğu Bağlar'daki bu tarihi güzellikler, 1960'lı yıllarda ilçede başlayan çarpık kentleşme ve bunun getirdiği tahribat sonucu tarihe karıştı. Türkülere ve hikayelere konu olan Diyarbakır'ın bağ kültürü, 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle hazırlanan çok amaçlı proje ile yeniden canlandırılıyor.

Bağcılar Mahallesi'nde Aram Tigran Caddesi'nde 35 bin metrekarelik alanda 8 ay önce inşaatına başlanan proje kısa zamanda yürütülen başarılı çalışmalarla tamamlandı.

Tarihi Bağ Köşkü'nden esinlenerek inşa edilen modern Bağ Köşkü, 10 çeşit üzümün yetiştirileceği 800 adet üzüm bağı, otopark, dinlenme alanları, sosyal donatılar farklı türlerden oluşan meyve bahçeleri, doğal taşlarla inşa edilen çevre düzenlemesi, gece muhteşem ihtişam oluşturan aydınlatma sistemi. Bir çok özellik barındıran projede üzüm kültürü yeniden canlandırılacağı gibi aileler de güzel vakit geçirme imkanına kavuşacak.

Projenin turistik bir ilgi alanına dönüşerek Diyarbakır ve Bağlar'ın tanıtımına da büyük katkı sunması bekleniyor. Kentte heyecan uyandıran projenin açılışını hava şartlarının düzelmesinden sonra anlamlı bir organizasyonla yapmayı planladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bağlar’ımızın bu güzelliklerle anılmasını sağlayacak hale getirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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