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Diyarbakır 2021’de 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçekle süslendi

İHA

Diyarbakır 2021’de 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçekle süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kendi tesislerinde bir yılda ürettiği 3 milyon 500 bin yazlık ve kışlık mevsimlik çiçeklerle kent merkezi ve ilçeleri süsledi, 60 bin ağaç ve 200 bin çalı dikimi yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent için 2021 yılında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarından park, millet bahçesi ve meydan düzenleme çalışmalarına kadar birçok alandaki projeleri hayata geçirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2021’de merkez ve kırsal ilçeleri kendi tesislerinde ürettiği 2 milyon mevsimlik yazlık ve 1 milyon 500 bin kışlık mevsimlik çiçekle süsledi. Kırsal ve merkez ilçelerin ana arterler, parklar, mesire alanları, camii bahçeleri, okullar ve mezarlıklara 67 bin ağaç dikimi yaptı.
Fiskaya Seyir Terası yenilendi
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni bir arada izleme fırsatını yakalayacağı Fiskaya Seyir Terası’nı yeniledi. Kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akmasını sağladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda yer alan Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrini bir arada görme imkanı sağlayan cam teras ve kafe inşa edildi. Tekrar akar hale getirilen şelale yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Diyarbakır için 10 bin 918 ağaçtan oluşan “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” ile ilk etapta 2 bin 121 ağaçtan oluşan “Diyarbakır21 Hatıra Ormanı”nı oluşturdu.
Keçi Burcu sanatın yeni merkezi
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği, Diyarbakırlılar içinde önemli bir yere sahip olan Keçi Burcu’nun girişindeki küçük meydanı, sanat etkinliklerinin açık fuaye alanı olarak tasarladı. Ekipler, burcun önündeki alanı, kentin sıcak iklimini göz önünde bulundurarak, gece surların duvarlarına yansıtılacak sinema gösterimi ile çeşitli etkinlikler için amfi tiyatro inşa etti.
Ashabı Kehf Mağarası ve Pir Aziz Türbesi yeniden düzenlendi
Vatandaşların taleplerini ön planda tutarak projeler geliştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, uzun yıllardır bakımsız olan Lice Ashabı Kehf Mağarası ve Hani Pir Aziz Türbesi’ni vatandaşların daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak için yeniden düzenledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, turizm açısından önemli bir yere sahip olan Eğil Kalesi ve Ziyaret Tepesi’nde ise başlattığı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye’nin sayılı gençlik kamplarından biri Dicle’de inşa ediliyor
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Dicle ilçesindeki Kral Kızı baraj gölü kıyısında Devlet Su İşleri’ne ait tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülüyor. Ekipler, alanda 860 metrekare yemekhane, 546 metrekare çok amaçlı salon, mescit, atölyeler, botanik bahçe ve amfi tiyatro için de inşa çalışmalarına başladı.
Engelsiz yaşam anlayışıyla hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı’nda gençler, paintball, zipline, havuz, okçuluk, yürüyüş ve macera parkurları gibi farklı sporları yapma imkânı yakalayacak. Büyükşehir Belediyesi, kampı Haziran 2022'de tamamlayarak gençlerin hizmetine sunmayı planlıyor.
Hava Alanı Yonca Kavşağı düzenlendi
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Diyarbakır’a gelecek misafirlerin ilk karşılaştığı 195 bin metrekare büyüklüğündeki Havalimanı Yonca Kavşağı yenileyerek 27 farklı türde 3 bin 500 ağaç ve 55 bin çalı dikimi 120 bin metrekare çim serimi yaptı. Ekipler, turizm açısından önemli bir yere sahip olan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresini yeniden düzenledi.
İlçelere millet bahçesi kazandırılıyor
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde yaşayan vatandaşlara dinlenme ve sosyal aktivite gerçekleştirme için başlattığı çalışmalar kapsamında Bismil, Hazro, Dicle ilçelerinde millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayapınar’a yeni yeşil alan
Kent merkezine yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde 6 bin metrekarelik alanda yeni park inşa edildi. İçerisinde çocuk oyun alanları, fitness, oturma, aktif ve pasif yeşil alanlar ile yürüyüş yolları yer alan parkın yapımı tamamlandı.
Silvan’a Kent Meydanı inşa ediliyor
İlçelerde vatandaşların soluklanabileceği alanlar oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Silvan’da Diyarbakır Caddesi üzerinde 14 bin 430 metrekarelik kent meydanı yapıyor. İlçesinin çehresini değiştirecek olan meydan projesinde, 8 bin 300 metrekarelik yeşil alana yer verildi.7’den 70’e tüm Silvanlıların yararlanacağı şekilde düşünülen proje, çay bahçesi, kademeli havuz, kuru havuz, amfi, çocuk oyun alanları, yaya yolları, ağaç altı piknik masalı oturma alanı olacak şekilde tasarlandı.
22 bin 152 ağaç budandı
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, park, bahçe ve yeşil alanlarda, rutin olarak çim biçme, ağaç ve çalı budama ve yabani otları temizliyor. Ekipler, bu kapsamda 2021 yılında 22 bin 152 ağaç ve 281 bin 150 çalı budadı. 6 milyon 872 bin 100 metrekarede çim biçen ekipler, 327 bin 350 metrekare de ise yabani otları temizledi.
Kamu kurum ve kuruluşların taleplerine cevaben 1512 oturma bankı, 803 piknik masası, 122 kamelya, 507 çöp kutusu dağıtım ve montajını gerçekleştiren ekipler, park, bahçe ve yeşil alanlarda ihtiyaç bulunan alanlarda bakım ve onarım faaliyetleri yürüttü. Ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda aydınlatma çalışması yürüttü. Dicle Vadisi, Nevruz Park, Mardinkapı Parkı, 10 Temmuz Parkı, Silvan Yolu Yonca Kavşağı, Millet Bahçesi, Sümer Park, Koşuyolu Parkı, Kent Meydanı, Hani Pir Aziz Türbesi yeniden ışıklandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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