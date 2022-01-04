Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına denetim

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet yürüten servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, organize sanayi bölgesinde personel taşıyan servis araçlarını denetledi. Denetimlerde, fazla ücret, çalışma ruhsatı, fazla koltuk, dur levhası, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastiklerin 'Personel Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücüler uyarılırken, 'Personel Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımayan araçlar zabıta ekiplerince çekici ile otoparka çekildi. Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

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