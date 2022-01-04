Bağlar Belediyesinden etiket denetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da AK Partili Bağlar Belediyesi gıda marketlerine yönelik etiket denetimlerine devam ediyor.

Bağlar Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçede gıda ürünlerini satan marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 90 kişilik zabıta ekipleri, ilçenin yeni yerleşim bölgesi olan Bağcılar Mahallesinde etiket denetimi gerçekleştirdi. İş yeri yönetici ve personelini uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutarak ilgili kuruluşlara bildirdi.

Aynı ürünlerin farklı fiyatlarla satıldığına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.