MHP İl Başkanı Kayaalp: “Diyarbakır sahipsiz değildir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP İl Başkanı Kayaalp: “Diyarbakır sahipsiz değildir”

İHA

MHP İl Başkanı Kayaalp: “Diyarbakır sahipsiz değildir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Kırklar Dağı mevkiinde bulunan 210 dönüm arazi üzerinde şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikimiyle Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanının adımını atmıştı. Eleştirilerin hedefi olan MHP’den açıklama yapıldı. İl Başkanı Kayaalp, "Diyarbakır'da yapılmakta olan bir hatıra ormanına Genel başkanımızın isminin verilmesi bu şahıslara neden bu kadar dokunmakta. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ne ve Türk milletine hizmet etmeye adamış liderimizin isminin verileceği hatıra ormanını biz Diyarbakırlılar olarak gururla karşıladık” dedi.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bazı haber sitelerinde yayınlanan bir haberde bir meslek odasının yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli hakkında Kürt düşmanı imasında bulunulduğuna dair habere ilişkin açıklamada bulundu. MHP Diyarbakır teşkilatının nerdeyse bütün üyelerinin Diyarbakırlı ve Kürt kökenli vatandaşlardan oluşmakta olduğunu belirten Kayaalp, Bahçelinin Kürt kökenli vatandaşlarla ilgili sayısız açıklamaları bulunmakta olduğunun altını çizdi. Kayaalp, “Onlardan bir tanesini söyleme gereği duyuyoruz. ‘Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin kopmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir görmek cinayettir.’ Genel başkanımızın Kürt kökenli kardeşlerimiz ile ilgili olumsuz hiçbir açıklaması yoktur. Bahse konu meslek odasının Kürt kökenli vatandaşlarımızın mı temsilcisi, yoksa PKK terör örgütünün mü? Rahatsızlıkları bundan kaynaklı mıdır? Diyarbakır da yapılmakta olan bir hatıra ormanına Genel başkanımızın isminin verilmesi bu şahıslara neden bu kadar dokunmakta. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ne ve Türk milletine hizmet etmeye adamış liderimizin isminin verileceği hatıra ormanını biz Diyarbakırlılar olarak gururla karşıladık” dedi.
Bu konuda halkı kin ve nefrete teşvik ettiklerinin farkındalar mı, yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar mı diye sözlerine devam eden Kayaalp, “Yine aynı meslek odası Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan vekili hakkında olumsuz birçok açıklamada bulunmuş. Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz Münir Karaoğlu’nun ‘Diyarbakır sahipsiz değildir’ açıklamasına istinaden söz konusu meslek odasının kayyumla ilgili yaptığı olumsuz açıklamaların sebebi acaba büyükşehir başkan vekilinin Diyarbakır’a yaptığı olumlu hizmetlerden mi kaynaklı? Diyarbakır sahipsiz değildir açıklamasının neresi yanlış? Diyarbakır’ın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir Devletin başında olan Cumhurbaşkanımızın temsilcisi valimiz Diyarbakır’ın tatbiki bütün Diyarbakırlılar kadar sahibidir. Biz Diyarbakırlılar olarak valimizin Diyarbakır’a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ederiz. Yaptığı olumlu her hizmetin arkasında olacağımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır’da hızlı yükselişi terör örgütü ve yandaşlarını son derece rahatsız ettiği, terör örgütüne muzahir sözde bazı haber sitelerinde partimizle ilgili ve parti yöneticilerimizle ilgili tamamen hayal ürünü kötü kurgulanmış saçma sapan ve yalan iftiralar içeren haber yapılmaya devam etmekte. Bu haberlere cevap verme gereği bile duymuyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan memnunuz. Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kentin kaybettiği yılları telafi edeceğiz
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kentin kaybettiği ...
Sözün üstadı 'dengbejler' gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Sözün üstadı 'dengbejler' gençlerle buluştu
Bağlar Belediyesinden etiket denetimi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden etiket denetimi
DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu
YEREL HABERLER DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu
Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekiplerinden servis araçlarına ...
Diyarbakır 2021’de 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçekle süslendi
YEREL HABERLER Diyarbakır 2021’de 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçekle ...
Evlat nöbetindeki anne: Gittiğinden beri üzüntüden hastayım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gittiğinden beri üzüntüden ...
Bağlar'ın vizyon projesi estetik görünümü ile büyülüyor
YEREL HABERLER Bağlar'ın vizyon projesi estetik görünümü ile ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi sürüyor Acılı baba Aydın: “Biz burada kar kış demeden evladımızın yolunu gözlüyoruz”
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi ...
Akıllı su sayaçlarının montajı başlıyor
YEREL HABERLER Akıllı su sayaçlarının montajı başlıyor
28 suç kaydı bulunan şüpheliyi JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 28 suç kaydı bulunan şüpheliyi JASAT yakaladı
Diyarbakır’da 28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 28 ayrı suç dosyası olan şahıs ...
Diyarbakır’ın ’kırmızı başlıklı’ kadın ambulans şoförü, zamanla yarışıyor İki kadın ambulans şoföründen Ayfer Kurt, 11 yıldır Diyarbakır’da hayat kurtarmaya çalışıyor Ambulans şoförü Ayfer Kurt: “Yapılamaz denilen her şeyi herkesin yapması gerekiyor” “Dikkat, hız, ivedilik, o anı yaşamak, her tarafa aynı anda hakim olmak ambulans sürüşünde çok zor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın ’kırmızı başlıklı’ kadın ambulans ...
Bebeği sezaryenle alınıp, 35 gün entübe edilen Nuray öğretmen: Gebeler aşı olsun
YEREL HABERLER Bebeği sezaryenle alınıp, 35 gün entübe edilen Nuray ...
Gebelik sürecinde Covid-19'a yakalanan Nuray Öğretmen ve bebeği ölümden döndü Korona virüse yakalanan öğretmen, herkese aşı çağrısında bulundu Nuray Çolak: “Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum” “Gebeler benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar” Doç. Dr. Hakan Akelma: “Hastamız 25 günlük bir dönemde Covid-19 yoğun bakımda entübe olarak izolasyon süresini geçirdi”
YEREL HABERLER Gebelik sürecinde Covid-19'a yakalanan Nuray Öğretmen ...
Diyarbakır’da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz
YEREL HABERLER Diyarbakır’da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz
Belediyenin kasasından çıkmıyor, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
YEREL HABERLER Belediyenin kasasından çıkmıyor, ihtiyaç sahiplerine ...
Firari hükümlü, market kasasından para çalınca yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, market kasasından para çalınca ...
Firari hükümlü, market kasasından para çalınca yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, market kasasından para çalınca ...
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi ...
5 yıldır aranan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıldır aranan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası olan ...
HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak sahibi aile çözüm bekliyor
YEREL HABERLER HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak ...
Diyarbakır´da bombalı saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da bombalı saldırıda hayatını kaybeden ...
Diyarbakır'da 7 eğitim şehidi törenle anıldı Teröristlerin saldırısının üzerinden 14 yıl geçti, acılar geçmedi Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından bir dershane önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı üzerinden 14 yıl geçti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 7 eğitim şehidi törenle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.