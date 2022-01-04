Sözün üstadı 'dengbejler' gençlerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş sözlü geleneğin ustası dengbejlerle lise öğrencilerini bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, sözlü kültürün dün ile bugün arasında köprü kurarak gelecek kuşaklara aktaran dengbejlik geleneğinin korunması ve tanıtılması hedefiyle sürdürdüğü etkinliklere devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle dengbej geleneğinin gençlere tanıtılması amacıyla “Dengbejler ve Z Kuşağı ile buluşuyor” projesi hazırladı. Proje kapsamında Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonunda öğrenciler ve dengbejlerin bir araya getirildiği etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinde görevli Araştırmacı Zeynep Yaş, öğrencileri dengbejlikle ilgili bilgilendirip kentteki dengbejleri anlattı. Süleyman Demirel Eğitim Kampüsündeki ‘’21 Klam 21 Dengbej’’ fotoğraf sergisiyle öğrenciler kentte yaşayan dengbejlerle ilgili bilgi sahibi oldu. Programda dengbejler tarafından seslendirilen eserler, gençlerin beğenisini kazandı. Öğretmenler ve öğrenciler daha sonra arbane eşliğinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.



“Dengbejliği kaybetmememiz gerekiyor”

Projede yer alan öğrencilerden Muhammed Serdar Yaruk, dengebjlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dengbejlerin yeni nesil tarafından unutulmaması amacıyla projeyi geliştirdiklerin aktaran Yaruk, “Dengbejlik kültürünü araştırdıktan sonra günümüz kuşağı yani özellikle Z Kuşağında devam ettirilmediğini hatta yaptığımız ankette bizim kuşağın yüzde 70’inin dengbejlik kültürüyle bilgisi olmadığını öğrendik. Hedefimiz dengbejlik kültürünü z kuşağına tanıtmak. Bu yörenin sesli kültürünün en önemli parçasından biri olan dengbejliği kaybetmememiz gerekiyor” dedi.



"Geçmişle gelecek arasında köprü olmak istiyoruz"

Öğrencilerden Güven Yılmaz, gençlerin alışkın olmadığı bir alanda çalışma yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, “Amacımız, z kuşağı yeni tür şarkıları, pop, rock ve rap tarzı şeyleri dinlerken dengbejlik gibi eski kültürlerin unutulmasına karşın aradaki bağı korumaktır. Geçmişle gelecek arasında köprü olmak istiyoruz. Dengbejlik geleneği aslında şu anda yok oluyor. Çünkü öğrendiğimize göre en genci bile 45 yaşındaymış” diye vurguladı.



“Geleneği öğreneceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız”

Etkinliğin geleneksel kültürü öğrenme açışında kendisine katkı sunduğunu belirten Rojbin Baran,“Dengbejlik kelimesi çok duyduğumuz fakat hakkında hiç bilgi sahibi olmadığımız bir kelimeydi. Bu gelenek hepimizin sahip olduğu, fakat hiç birinin tam olarak hiç bilmediği şey. Bu geleneği öğreneceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Program sayesinde şimdiden çok şey öğrendim” diye konuştu.

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